إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة إنهاء حياة شاب الزاوية الحمراء

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل متهم بقتل شاب خلال حضورهما حفل زفاف بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء للمحاكمة الجنائية.



تلقى مدير مباحث القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمقتل شاب على يد آخر في حفل زفاف بالزاوية الحمراء.

على الفور، انتقلت القوات وقامت بنقل المتوفى إلى المستشفى، وبالفحص وجمع التحريات تبين نشوب مشاجرة بين الجاني والمجني عليه، بعدما وجه الجاني إلى الضحية ألفاظًا مسيئة، تطورت إلى اشتباك بين الطرفين أثناء حضورهما حفل زفاف، وتدخل المعازيم وتمكنوا من فض المشاجرة، إلا أن المتهم عاد لاحقًا، وسدد طعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض إلى قلب المجني عليه أودت بحياته في الحال، وسط الحضور، ولاذ بالفرار، فتم إعداد الأكمنة التي أسفرت عن ضبط المتهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة لتولي التحقيقات.