إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالإسكندرية.. صور

شهد كورنيش الشاطبي بمدينة الإسكندرية، صباح اليوم، حادث مروع أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وذلك إثر انقلاب سيارة مشروع أجرة "تويوتا" بمنطقة الشاطبي وسط الإسكندرية.

وبحسب شهود العيان، فإن السائق فقد السيطرة على المركبة بشكل مفاجئ، ما أدى لانحرافها عن مسارها وانقلابها، وسط صرخات واستغاثات الأهالي الذين سارعوا لمحاولة إنقاذ الضحايا.

وعلى الفور، انتقلت 6 سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى الميري لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

كما هرعت قوات الأمن إلى الموقع، وفرضت كردون أمني لمنع اقتراب المارة، فيما قامت فرق المرور برفع آثار الحادث وإعادة حركة السير التي تعطلت بشكل جزئي.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، إذ استمعت لأقوال السائق وعدد من الشهود، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.