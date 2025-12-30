مستقبل الذكاء الاصطناعي والألعاب يتصدر المشهد في بطولة الجامعات

اختُتمت بنجاح فعاليات النهائي الكبير لبطولة Intel Campus Cup 2025 مؤخرا، وذلك بصالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، في حدث بارز عكس النمو المتسارع لمنظومة الرياضات الإلكترونية الجامعية.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة النطاق، حيث تجاوز عدد الطلاب الجامعيين المشاركين في مختلف مراحلها 100 ألف طالب من جامعات متعددة، فيما سجّل الحفل الختامي حضوراً لافتاً قُدّر بنحو 3,000 طالب في مؤشر واضح على تنامي الاهتمام المجتمعي بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وعقب سلسلة من المنافسات القوية التي جمعت نخبة من الجامعات، تُوّجت جامعة عين شمس بلقب البطولة، بعد أداء متميز عكس مستوى عالياً من المهارة والاحترافية طوال مجريات المنافسات.

وشهد حفل الختام حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي ألقى كلمة رئيسية تناول فيها الدور المتنامي للرياضات الإلكترونية والأنشطة الرقمية في إشراك وتمكين طلبة الجامعات، مؤكداً أهميتها كمنصة فاعلة لتنمية الشباب، وتعزيز الابتكار، وصقل المهارات الرقمية.

من جانبه، أكد خيسوس سانشيز، مدير أسواق المستهلكين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة إنتل، أن سوق الألعاب يشهد نمواً متسارعاً، مشيداً بحجم البطولة ومستوى التنظيم والطاقة الجماهيرية العالية التي صاحبت منافساتها، وواصفاً التجربة بأنها تضاهي كبرى البطولات العالمية في مجال الرياضات الإلكترونية.

وأشار سانشيز إلى أن البطولة تستند إلى الإرث العالمي لإنتل في قيادة مشهد الرياضات الإلكترونية، من خلال بطولات دولية كبرى مثل Intel Extreme Masters، كما أعرب عن إعجابه بالبنية التحتية المتنامية لقطاع الألعاب، وبالنجاحات التي يحققها اللاعبون الشباب في ترسيخ مكانة إقليمية بارزة في هذا المجال.

وأكد أن نسخة عام 2025 من البطولة جدّدت التأكيد على الالتزام بدعم الشباب، وتحفيز الابتكار، والمساهمة في تنمية منظومة الرياضات الإلكترونية سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط، التي تضم ما يُقدّر بنحو 40 مليون لاعب.