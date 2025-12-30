قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر في الصدارة.. تعرف على المتأهلين لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
هل يجوز حساب وقت إخراج الزكاة بالتقويم الميلادي؟.. الأزهر يجيب
الذهب يسترد جزءا من خسائره.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
ترحيل رمضان صبحي إلى السجن بعد الحكم عليه بالحبس سنة في قضية التزوير
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
بريطانيا توافق على التعاون مع تركيا وغرب ليبيا لتحليل الصندوق الأسود لطائرة وفد رئاسة الأركان
الشاذلي: وزارة الرياضة تدرس سفر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر من دور الـ 16
ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي
دعاء نهاية العام واستقبال السنة الجديدة 2026.. أفضل 210 أدعية شاملة للخيرات
قناة أمريكية تكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول في يناير
وزارة الرياضة: سنتقدم بملف لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2028
بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026
مستقبل الذكاء الاصطناعي والألعاب يتصدر المشهد في بطولة الجامعات

مسابقة
مسابقة
أحمد عبد القوى

اختُتمت بنجاح فعاليات النهائي الكبير لبطولة Intel Campus Cup 2025 مؤخرا، وذلك بصالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، في حدث بارز عكس النمو المتسارع لمنظومة الرياضات الإلكترونية الجامعية.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة النطاق، حيث تجاوز عدد الطلاب الجامعيين المشاركين في مختلف مراحلها 100 ألف طالب من جامعات متعددة، فيما سجّل الحفل الختامي حضوراً لافتاً قُدّر بنحو 3,000 طالب في مؤشر واضح على تنامي الاهتمام المجتمعي بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وعقب سلسلة من المنافسات القوية التي جمعت نخبة من الجامعات، تُوّجت جامعة عين شمس بلقب البطولة، بعد أداء متميز عكس مستوى عالياً من المهارة والاحترافية طوال مجريات المنافسات.

وشهد حفل الختام حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي ألقى كلمة رئيسية تناول فيها الدور المتنامي للرياضات الإلكترونية والأنشطة الرقمية في إشراك وتمكين طلبة الجامعات، مؤكداً أهميتها كمنصة فاعلة لتنمية الشباب، وتعزيز الابتكار، وصقل المهارات الرقمية.

من جانبه، أكد خيسوس سانشيز، مدير أسواق المستهلكين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة إنتل، أن سوق الألعاب يشهد نمواً متسارعاً، مشيداً بحجم البطولة ومستوى التنظيم والطاقة الجماهيرية العالية التي صاحبت منافساتها، وواصفاً التجربة بأنها تضاهي كبرى البطولات العالمية في مجال الرياضات الإلكترونية.

وأشار سانشيز إلى أن البطولة تستند إلى الإرث العالمي لإنتل في قيادة مشهد الرياضات الإلكترونية، من خلال بطولات دولية كبرى مثل Intel Extreme Masters، كما أعرب عن إعجابه بالبنية التحتية المتنامية لقطاع الألعاب، وبالنجاحات التي يحققها اللاعبون الشباب في ترسيخ مكانة إقليمية بارزة في هذا المجال.

وأكد أن نسخة عام 2025 من البطولة جدّدت التأكيد على الالتزام بدعم الشباب، وتحفيز الابتكار، والمساهمة في تنمية منظومة الرياضات الإلكترونية سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط، التي تضم ما يُقدّر بنحو 40 مليون لاعب.

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

مجله"الهلال" تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها

مفاجأة العام الجديد.. الهلال تهدي قراءها كنزا ثمينا من تراثها

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة عن عمرو أديب: مش الشخص الصح للجواز مع احترامى لشخصيته وكده كتير

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تظهر بقع الشمس وكيف تحمي بشرتك؟.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية لمرضى الحساسية

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

