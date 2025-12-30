الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ترمي إلى إيران

أفادت وكالة رويترز، أن وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تحاول إعادة بناء قدراتها التسليحية في مواقع تختلف عن تلك التي هاجمتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف: "آمل ألا تحاول إيران، كما قرأت، بناء أسلحة وغيرها من المعدات وإن كانت تفعل ذلك، فهي لا تستخدم المواقع التي دمرناها، بل ربما تستخدم مواقع أخرى"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

ووقف ترامب إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحذر إيران مجدداً من إعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية، وهدد بعواقب وخيمة إذا مضت البلاد قدماً في ذلك.