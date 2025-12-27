قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف أفسدت إسرائيل القانون الدولي وقواعد المساءلة بتلاشي وعد العدالة للفلسطينيين؟
رشاوى انتخابية.. القبض على سيدة في محيط اللجان بسوهاج
عادم سيارتك غير مطابق للاشتراطات البيئية.. مشروع قانون يفرض غرامة 15 ألف جنيه
لتوزيعها على الناخبين.. القبض على 2 من أنصار مرشح بحوزتهما مبالغ مالية بسوهاج
سعر الذهب اليوم في مصر .. الحق اشتري
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الإيراني: طهران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا
بيان عاجل من نادي الجيش الملكي المغربي بعد قرارات الكاف ضده
المبعوث الأممي لليمن يدعو لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة
انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد على جولة إعادة المرحلة الأولى في قنا
إنشاء غرف فندقية بالمنازل التراثية في رشيد
والد شقيقتين في حادث الطريق الصحراوي: كانوا بيساعدوني علي العيشة.. ونفسي حد يساعدني أعالجهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإيراني: طهران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني
فرناس حفظي

قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، نحن في حالة حرب شاملة مع الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا، إنهم لا يريدون لبلادنا أن تقف على قدميها.

 وأضاف الرئيس الإيراني ، إذا هاجمونا مجدداً، فسيكون  الرد أشد وطأة، إن وحدة المجتمع الإيراني ستحبط جميع مؤامرات العدو.

وفي وقت سابق، قال الباحث الإيراني كسرى عربي إن النظام في طهران والحرس الثوري يؤجلون أي مواجهة واسعة مع إسرائيل حتى بعد رحيل بنيامين نتنياهو، مستغلين الوقت لإعادة بناء قدراتهم العسكرية والاستراتيجية للعودة بقوة أكبر وأكثر خطورة.

وفي مقال نشرته صحيفة جويش كرونيكل البريطانية، استند عربي إلى معلومات من مصادر داخل إيران، بما في ذلك مسئولين بالحرس الثوري، مؤكدا أن خامنئي وقيادات النظام تعتبر نتنياهو تهديدا خاصا، وأن أي صراع واسع مع إسرائيل سيؤجل لحين تغير القيادة الإسرائيلية.

وأضاف عربي أن طهران ترى في الولايات المتحدة وترامب قوة يمكن السيطرة عليها أو التخفيف من تأثيرها، والهجمات الأمريكية على منشآت إيران النووية لم تُضعف تصور النظام بأنه الطرف الأقوى.

وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي لم يكن ليحدث لولا وجود نتنياهو، وفقا لتقديرات الحرس الثوري، وبناء على ذلك، تعتمد إيران استراتيجية كسب الوقت، وتقوية بنيتها التحتية العسكرية، وتحريك قواتها إلى أعماق الأرض، مع تحديث أنظمة الدفاع الجوي وتوزيع السلطة ضمن الحرس الثوري لتجنب شل النظام في حال استهداف قيادته العليا.

ويجري الحرس الثوري عملية إعادة هيكلة داخلية، تتضمن استبعاد الضباط المخضرمين واستبدالهم بشبان أكثر تطرفا، يرى النظام في ضبطهم للانضباط نقطة ضعف يجب تصحيحها.

الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الولايات المتحدة إسرائيل إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام أنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي: ضرورة تفعيل دور المراكز البحثية بالجامعات

وزير التعليم العالي

استعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

عمرو بهى

عمرو بهي لصدى البلد: منصات رقمية مبتكرة تعيد تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية في مصر

بالصور

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

دعاوى قضائية تتهم تويوتا "بالغش" وإخفاء عيب خطير في سياراتها

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد