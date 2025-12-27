الرئيس الإيراني: طهران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا

قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، نحن في حالة حرب شاملة مع الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا، إنهم لا يريدون لبلادنا أن تقف على قدميها.

وأضاف الرئيس الإيراني ، إذا هاجمونا مجدداً، فسيكون الرد أشد وطأة، إن وحدة المجتمع الإيراني ستحبط جميع مؤامرات العدو.

وفي وقت سابق، قال الباحث الإيراني كسرى عربي إن النظام في طهران والحرس الثوري يؤجلون أي مواجهة واسعة مع إسرائيل حتى بعد رحيل بنيامين نتنياهو، مستغلين الوقت لإعادة بناء قدراتهم العسكرية والاستراتيجية للعودة بقوة أكبر وأكثر خطورة.

وفي مقال نشرته صحيفة جويش كرونيكل البريطانية، استند عربي إلى معلومات من مصادر داخل إيران، بما في ذلك مسئولين بالحرس الثوري، مؤكدا أن خامنئي وقيادات النظام تعتبر نتنياهو تهديدا خاصا، وأن أي صراع واسع مع إسرائيل سيؤجل لحين تغير القيادة الإسرائيلية.

وأضاف عربي أن طهران ترى في الولايات المتحدة وترامب قوة يمكن السيطرة عليها أو التخفيف من تأثيرها، والهجمات الأمريكية على منشآت إيران النووية لم تُضعف تصور النظام بأنه الطرف الأقوى.

وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي لم يكن ليحدث لولا وجود نتنياهو، وفقا لتقديرات الحرس الثوري، وبناء على ذلك، تعتمد إيران استراتيجية كسب الوقت، وتقوية بنيتها التحتية العسكرية، وتحريك قواتها إلى أعماق الأرض، مع تحديث أنظمة الدفاع الجوي وتوزيع السلطة ضمن الحرس الثوري لتجنب شل النظام في حال استهداف قيادته العليا.

ويجري الحرس الثوري عملية إعادة هيكلة داخلية، تتضمن استبعاد الضباط المخضرمين واستبدالهم بشبان أكثر تطرفا، يرى النظام في ضبطهم للانضباط نقطة ضعف يجب تصحيحها.