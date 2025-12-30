في 18 بنك .. تراجع أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 30-12-2025، في 18 بنكا .

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 47.67 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في المصرف المتحد 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

وسجل أعلى قيمه له في مصرف أبوظبي الاسلامي 47.70 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف العربي 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك ابو ظبي التجاري 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.