قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن: فتح جميع فروع بنك ناصر الخميس المقبل استثنائيًا لصرف معاشات يناير
أونروا: حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة وتهدف للقضاء على دورها
رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة

مدبولي
مدبولي
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، عقب افتتاحه صباح اليوم، الثلاثاء، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رئيس مجلس أمناء جامعة الجيزة الجديدة، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رئيس المجلس الاستشاري لجامعة الجيزة الجديدة، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عضو مجلس الأمناء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمهند  عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة والسكان الأسبق، رئيس جامعة الجيزة الجديدة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وعدد من رؤساء الجامعات ووزراء الصحة السابقين، وقيادات جامعة الجيزة الجديدة وكلية الطب بها.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه بتفقد الطابق الأرضي، وما يضمه من قاعات تدريس؛ حيث حضر شرحا لإحدى التجارب العملية للفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة الجيزة الجديدة، ثم توجه لقسم علاج حالات اليوم الواحد بغرفة العلاج الكيماوي، وغرفة الغسيل الكلوي، كما تفقد غرفة المناظير، وقسم الأشعة، التي شاهد فيها أحد أجهزة الأشعة المقطعية، وجهاز الرنين المغناطيسي، كما تم تفقد قسم الطوارئ، حيث مر على غرفة الكشف الأولي، وغرفة الإجراءات الجراحية البسيطة، وقسم الملاحظات.

وفي أثناء تواجده بإحدى غرف الكشف، اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي على سلامة أحد المرضى، الذي أشاد بمستوى الرعاية الصحية والخدمات المقدمة بالمستشفى.

وتضمنت جولة رئيس مجلس الوزراء بالمستشفى تفقد الطابق الأول الذي يضم غرف إقامة المرضى؛ حيث شاهد نموذجا للجناح التعليمي، ونموذجا آخر للقسم الاقتصادي، وانتقل بعد ذلك للطابق الثاني الذي شاهد فيه نموذجا لغرف العمليات الجراحية، وقسم الإفاقة، كما تفقد قسم الرعاية المركزة، ووحدة رعاية القلب.

 وقبل أن يغادر رئيس مجلس الوزراء المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة، وجه الشكر لجميع المسئولين القائمين على تشييد هذا الصرح الطبي التعليمي الجديد، الذي يعد إضافة حقيقية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، مؤكدا الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في مختلف المجالات والقطاعات بالدولة، ولا سيما قطاع الصحة، الذي لا يزال يحتاج المزيد من الجهود لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

وشدد على أن الحكومة تمضي بجهودها نحو تعزيز هذا القطاع، بمشاركة القطاع الخاص، وفق أجندة الدولة التي تضع قطاعي التعليم والصحة في صدارة أولوياتها.

مدبولي الوزراء المستشفى الجامعي مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

استهداف السفينتين

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

ترشيحاتنا

علاء عابد - رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

علاء عابد: جهود مصر في إحلال السلام العالمي تعكس مسئوليتها التاريخية ودورها المحوري

شيماء محمود نبيه - عضو مجلس النواب

برلمانية: القبض على عناصر الإخوان في تركيا يعكس استمرار نهج الجماعة العدائي ضد مصر

مجلس النواب الجديد

4 يناير.. موعد تسليم الكارنيهات للنواب الجدد

بالصور

قبل ما تغلى.. تخزين الطماطم صلصة للشتا

تخزين الطماطم صلصة للشتا
تخزين الطماطم صلصة للشتا
تخزين الطماطم صلصة للشتا

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي

جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة| القصة الكاملة لـ فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبولا

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد