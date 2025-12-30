قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص
مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان
سرقة وضرب وتحرش.. هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم تريند؟
بدء محاكمة رمضان صبحي فى قضية التزوير وسط إجراءات أمنية مشددة
فصول ومدارس جديدة .. إنجازات ملموسة في مجال إنشاء وتطوير المباني المدرسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص

مدبولي
مدبولي
أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن المواطن يمكنه الحصول على الخدمة الطبية داخل المنشآت الطبية عالية الجودة، وأن الدولة تمضي بخطوات جادة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي يتم من خلالها إدماج مستشفيات الدولة والقطاع الخاص، بما يتيح للمواطن تلقي الخدمة من أية جهة، حيث تتكفل المنظومة بتكلفة علاجه.


وأشار مدبولي في كلمته خلال افتتاح المستشفى التعليمي بجامعة الجيزة الجديدة  إلى حرص الدولة على إنشاء صروح طبية وتعليمية كبيرة تقدم خدمات على أعلى مستوى، ويستفيد منها المواطن المصري.


وأكد مدبولي اهتمام الدولة بملفي الصحة والتعليم ، لذا يحرص على مراجعة مختلف مشروعات الدولة المنفذة في هذين الملفين، باعتبارهما من أولويات الحكومة.


وأشار إلى حرصه خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها بجميع محافظات الجمهورية على أن تشمل الجولة مستشفيات ومراكز صحية أو مراكز رعاية، إلى جانب المدارس والجامعات، للتأكيد على اهتمام الدولة، وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملفي الصحة والتعليم.
 

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة، وأن هناك طفرة في المنشآت التابعة لها، منوهًا بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص باعتباره مكمّلًا لدور الدولة.


وأشار إلى أن افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة يمثل نموذجًا لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة التعليمية والصحية، من خلال إضافة صرح طبي يقدم خدمات في مجالي الصحة والتعليم.
 

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الحصول على الخدمة الطبية المنشآت الطبية عالية الجودة منظومة التأمين الصحي الشامل إدماج مستشفيات الدولة والقطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

جون ادوارد

وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

ترشيحاتنا

اقتصاد

برلماني: إصلاح الهيئات الاقتصادية بداية حقيقية لإعادة هيكلة الدولة وبناء اقتصاد مستدام

حماية المستهلك

القانون يحظر الإعلان عن منتجات تخل بالآداب العامة.. تفاصيل

أيمن محسب، عضو مجلس النواب

برلماني: التوسع في الطروحات الحكومية تحول استراتيجي في إدارة أصول وتطوير سوق المال

بالصور

بأقل وقت ومجهود.. طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ بسرعة لا تصدق

طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود

لبناء العضلات وإنقاص الوزن.. اعرف الوقت المثالى لتناول البيض

لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟

5 خطوات لعمل قهوة الصباح المثالية في دقائق

قهوة الصباح
قهوة الصباح
قهوة الصباح

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد