مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن المواطن يمكنه الحصول على الخدمة الطبية داخل المنشآت الطبية عالية الجودة، وأن الدولة تمضي بخطوات جادة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي يتم من خلالها إدماج مستشفيات الدولة والقطاع الخاص، بما يتيح للمواطن تلقي الخدمة من أية جهة، حيث تتكفل المنظومة بتكلفة علاجه.



وأشار مدبولي في كلمته خلال افتتاح المستشفى التعليمي بجامعة الجيزة الجديدة إلى حرص الدولة على إنشاء صروح طبية وتعليمية كبيرة تقدم خدمات على أعلى مستوى، ويستفيد منها المواطن المصري.



وأكد مدبولي اهتمام الدولة بملفي الصحة والتعليم ، لذا يحرص على مراجعة مختلف مشروعات الدولة المنفذة في هذين الملفين، باعتبارهما من أولويات الحكومة.



وأشار إلى حرصه خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها بجميع محافظات الجمهورية على أن تشمل الجولة مستشفيات ومراكز صحية أو مراكز رعاية، إلى جانب المدارس والجامعات، للتأكيد على اهتمام الدولة، وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملفي الصحة والتعليم.



وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة، وأن هناك طفرة في المنشآت التابعة لها، منوهًا بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص باعتباره مكمّلًا لدور الدولة.



وأشار إلى أن افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة يمثل نموذجًا لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة التعليمية والصحية، من خلال إضافة صرح طبي يقدم خدمات في مجالي الصحة والتعليم.

