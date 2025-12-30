قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء

تستقر أسعار المواد البترولية اليوم كما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، وذلك عقب تحريكها بقرار من لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية منذ يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وذلك في إطار المراجعة الدورية لأسعار الوقود.

وقامت الحكومة باتخاذ قرار تثبيت أسعار المواد البترولية لمدة عام كامل كحد أدنى لضمان الاستقرار في السوق المحلية ، مع الاستمرار في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وسداد متأخرات الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى تقديم حوافز تشجيعية لهم بما يعزز من زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.

أسعار السولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الثلاثاء

يرصد “صدى البلد” الإخبارى أسعار السولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 وجاءت الأسعار عقب التحريك في كافة محطات الوقود بجميع المحافظات كما يلي:-

سجل سعر بنزين 95: 21 جنيه للتر (بدلًا من 19 جنيهًا، زيادة بنسبة 10.5%).

سجل سعر بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر (بدلًا من 17.25 جنيه، زيادة بنسبة 11.6%).

سجل سعر بنزين 80: 17.75 جنيه للتر (بدلًا من 15.75 جنيه، زيادة بنسبة 12.7%).

سجل سعر السولار: 17.5 جنيه للتر (بدلًا من 15.5 جنيه، زيادة بنسبة 12.9%).

سجل سعر غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب (بدلًا من 7 جنيهات، زيادة بنسبة 42.9%).

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في مصر



الشريحة الأولى: 4 جنيهات للمتر المكعب (من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا).

الشريحة الثانية: 5 جنيهات للمتر المكعب (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا).

الشريحة الثالثة: 7 جنيهات للمتر المكعب (أكثر من 60 مترًا مكعبًا).