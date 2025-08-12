بدأت بجوابات قصيرة.. محمد سعيد محفوظ يكشف تفاصيل قصة حبه لزوجته

أكد الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، أن قصة حبي وزواجي من الدكتورة مها فتحي، بدأت منذ 30 عام، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة كانت بدايات عملي الصحفي في القاهرة، وكان قادما من الإسكندرية.

وقال محمد سعيد محفوظ، خلال لقاء له لبرنامج صاحبة السعادة، عبر فضائية دي أم سي، أنه كانت بداية تعرفي مع زوجتي عندما كانت طالبة في الثانوية العامة، مؤكدا أنه قمت بإرسال رسائل قصيرة كتبها على ورق "الدشت" الخاص بجريدة الأهرام.

وتابع الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، أنه بعد تلك الخطابات، نجحت في النهاية أن يتم الزواج.





