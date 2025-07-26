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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد سعيد محفوظ يكشف عن علاقة محمد فؤاد بقصة حبه

محمد سعيد محفوظ
محمد سعيد محفوظ
يارا أمين

حكى الإعلامي محمد سعيد محفوظ، علاقة الفنان محمد فؤاد بقصة حبه، وسر إصراره على تواجده في حفل زفافه على الدكتورة مها.

وكتب محمد سعيد محفوظ عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "على أغنية (الليل الهادي) للفنان محمد فؤاد كنت أسهر الليل، أناجي بنت الجيران "مها" من النافذة، حتى تمنّ عليّ بنظرة، أو تنتبه لحبي لها".

وتابع: “فرّقنا الزمن، ولكن بقيت الأغنية تذكر كلاً منا بالقصة، حتى جمعتنا الصدفة بعد ثلاثين عاماً، وقررنا الزواج، وكان من الطبيعي أن يكون المدعو الأول على عقد القران هو صوت قصتنا, الفنان محمد فؤاد، الذي حافظت أغنيته على جذوة الحب في قلبيْنا على مدار ثلاثة عقود”.

وأكمل: “وكانت الأغنية التي شهدت مولد القصة في عام ١٩٩٥، هي الأغنية التي تستقبلنا في عقد القران بعد ثلاثين عاماً، بل كان محمد فؤاد شخصياً في انتظارنا بالقاعة، يردد الأغنية بصوته، ويعانقني بحرارة، ويعبر عن فرحته الغامرة بأغنيته التي جمعتنا، وعاشت معنا أجمل قصة حب في التاريخ”.

واحتفل  الإعلامي محمد سعيد محفوظ بحفل زفافه على الدكتورة مها فتحي، وذلك بدار مناسبات الشرطة، يوم الخميس الماضى.

وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة كالفنان محمد فؤاد والفنان علي الحجار، واستقبل الفنان محمد فؤاد الإعلامي محمد سعيد محفوظ بحفاوة شديدة أثناء استقباله.


 من هو محمد سعيد محفوظ؟

الإعلامي محمد سعيد محفوظ هو مقدم برنامج العاشرة على شاشة اكسترا نيوز، وبدأ محفوظ عمله التليفزيوني عام 1998 بمشاركته في تأسيس قنوات النيل المتخصصة، قبل أن ينتقل عام 1999 إلى تليفزيون أبوظبي ويتخصص حتى عام 2005 في برامج التحقيقات التليفزيونية الاستقصائية.
 

والتحق محفوظ بالأهرام عام 1995، وتدرج في مواقعها التحريرية، إلى أن تولى منصب مدير معهد الأهرام الإقليمي للصحافة في فبراير 2014 إلى مايو 2016، ثم مستشار رئيس تحرير الأهرام من أكتوبر 2018.

 

وحصل على الدكتوراه من جامعة رويال هولواي بلندن في مجال النيوميديا، وعمل صحفياً في هيئة الإذاعة البريطانية من 2006 إلى 2011، كما نال جائزة الثقافة والإبداع من اتحاد خريجي بريطانيا عام 2022.

محمد سعيد محفوظ مها فتحي محمد فؤاد علي الحجار اكسترا نيوز فيسبوك

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