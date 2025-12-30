خلال احتفالات رأس السنة.. تشغيل قطار العاصمة حتى الـ 2 صباحًا والخط الثالث للمترو لـ 4:30

أعلنت شركة أر. إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT (قطار العاصمة) بتوجيهات من وزارة النقل وبإشراف من الهيئة القومية للأنفاق، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التشغيلية الخاصة يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025 فقط ، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية 2026 وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمانًا لانسيابية حركة التنقل خلال فترة الفعاليات.

وفي هذا السياق، أوضحت الشركة أنه تقرر أستمرار ساعات تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT – قطار العاصمة) بين محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة حتى الساعة الثانية صباحًا علي ان يكون زمن التقاطر بين المحطتين ١٠ دقائق بدءا من الساعه ١١ مساءا وقيام آخر رحله من كلا المحطتين الساعه ٢ صباحا.

تشغيل الخط الأخضر الثالث حتى الساعة 4:30

وفي السياق ذاته، تقرر استمرار ساعات تشغيل الخط الأخضر الثالث حتى الساعة 4:30 صباحًا مع تعديل فترات التقاطر اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا على النحو التالي:

من محطة عدلي منصور حتى محطة الكيت كات: قطار كل 10 دقائق.

ومن محطتي محور روض الفرج وجامعة القاهرة إلى محطة الكيت كات: قطار كل 20 دقيقة.وذلك لتسهيل وصول المواطنين إلى مناطق الاحتفالات والعودة منها بأمان.

وأكدت الشركة أن مواعيد التشغيل الطبيعية لكافة الخطوط ستُستأنف اعتبارًا من صباح يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026.