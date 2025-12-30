قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
تطور جديد بالقلعة البيضاء.. هشام نصر رئيسا لـ الزمالك لمدة أسبوع
الكشف عن ورش صناعية من العصر المتأخر وجبانة رومانية بغرب الدلتا
حجب وثائق عن وفاة الأميرة ديانا وبذخ أندرو.. والحكومة الفاعل
اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يعلن الانتهاء الكامل من مصنع شركة النصر للسيارات

النصر للسيارات- صورة أرشيفية
النصر للسيارات- صورة أرشيفية
علياء فوزى

كشف المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال ، عن الانتهاء الكامل من مصنع شركة النصر للسيارات، الذي يُعد أكبر مجمع صناعي للسيارات في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن المصنع يضم أربعة مكونات رئيسية تشمل: خط الدهان، وخط التجميع، وخط اللحام، إلى جانب خط الإلبو الذي يعتمد على تكنولوجيا متقدمة لتركيز ودهان السيارة بالكامل.

إنتاج الاتوبيسات

وأضاف شيمي، أن عنبر 3  بالمصنع ينتج أتوبيسات والميني باصات الكهربائية، في إطار خطة الدولة للتحول إلى وسائل النقل النظيفة، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة من إنتاج سيارات الركوب تصل إلى ما بين 35 ألفًا و40 ألف سيارة سنويًا عند التشغيل بكامل الورديات.

وأكد على وجود توافقات مع عدد من الشركات المحلية والعالمية للتصنيع داخل مصانع شركة النصر تحت علاماتها التجارية، بما يعزز فرص توطين صناعة السيارات، ويزيد من نسب المكون المحلي، ويدعم خطط التصدير للأسواق الإقليمية والدولية. 

