وزير قطاع الأعمال يعلن الانتهاء الكامل من مصنع شركة النصر للسيارات

كشف المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال ، عن الانتهاء الكامل من مصنع شركة النصر للسيارات، الذي يُعد أكبر مجمع صناعي للسيارات في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن المصنع يضم أربعة مكونات رئيسية تشمل: خط الدهان، وخط التجميع، وخط اللحام، إلى جانب خط الإلبو الذي يعتمد على تكنولوجيا متقدمة لتركيز ودهان السيارة بالكامل.

إنتاج الاتوبيسات

وأضاف شيمي، أن عنبر 3 بالمصنع ينتج أتوبيسات والميني باصات الكهربائية، في إطار خطة الدولة للتحول إلى وسائل النقل النظيفة، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة من إنتاج سيارات الركوب تصل إلى ما بين 35 ألفًا و40 ألف سيارة سنويًا عند التشغيل بكامل الورديات.

وأكد على وجود توافقات مع عدد من الشركات المحلية والعالمية للتصنيع داخل مصانع شركة النصر تحت علاماتها التجارية، بما يعزز فرص توطين صناعة السيارات، ويزيد من نسب المكون المحلي، ويدعم خطط التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.