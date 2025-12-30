أول نوات شتاء 2026 بالإسكندرية.. استعدادات مكثفة وتحذيرات قبل عيد الميلاد

تودع محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، نوة عيد الميلاد التي بدأت تؤثر على المدينة الساحلية منذ الأحد الماضي، واستمرت لمدة يومين متواصلين، وينتهي تأثيراتها اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر.

وشهدت المحافظة خلال هذه الفترة أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية، مع جهود مكثفة للتعامل مع تجمعات المياه وضمان انسيابية الحركة المرورية.

استعدادات لمحافظة الإسكندرية لاستقبال نوة رأس السنة

تستعد الإسكندرية لاستقبال أول نوة شتاء لعام 2026، وهي نوة رأس السنة، التي تهب على المدينة يوم 1 يناير المقبل وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة.

وتتميز هذه النوة بكونها شديدة المطر، مصحوبة برياح باردة وصقيع مستمر، حسبما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع توقع ارتفاع الأمواج في البحر وانخفاض درجات الحرارة.

رفع حالة الطوارئ ومتابعة مستمرة

وأعلنت محافظة الإسكندرية استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة نوة رأس السنة، مع التأكيد على جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية للتدخل السريع في حالة تجمعات المياه أو أي مشكلات ناجمة عن الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.

تساقط الأمطار أمس وعودة الحركة المرورية

وأوضح المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن المحافظة شهدت تساقط أمطار غزيرة أمس من الساعة 2 فجراً وحتى 2 ظهراً، مؤكداً أن الحركة المرورية عادت إلى طبيعتها عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

وأشار قنديل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” إلى أن فرق الصرف الصحي قامت بشفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين، وتم توزيع سيارات الشفط على النقاط الأكثر تأثراً بالأمطار، مع متابعة صحة وسلامة الأنفاق والمحاور الرئيسية بالمحافظة.

التنسيق لاستفادة الأمطار وتحذير المواطنين

وأكد قنديل أن الجهود مستمرة لإعادة الاستفادة من مياه الأمطار في المحافظة، مطالبًا سكان الإسكندرية بالابتعاد عن المناطق المعروفة بكثافة الأمطار نظرًا لاضطراب الأحوال الجوية.

جدول نوات شتاء 2025/2026 بالإسكندرية

نوة رأس السنة: 1 أو 2 يناير 2026، 4 أيام ممطرة وشديدة الرياح.

نوة الفيضة الكبرى: 12 يناير 2026، 6 أيام، شديدة الأمطار ورياح جنوبية غربية.

نوة الغطاس: 19 يناير 2026، 3 أيام ممطرة ورياح غربية.

نوة الكرم: 28 يناير 2026، 7 أيام، غزيرة الأمطار ورياح غربية.

نوة الشمس الصغرى: 18 فبراير 2026، 3 أيام ممطرة ورياح شمالية غربية.

نوة السلوم: 2 مارس 2026، يومان ممطرة أحيانًا ورياح جنوبية غربية.

نوة الحسوم: 9 مارس 2026، 7 أيام غالبًا ممطرة ورياح جنوبية غربية.

نوة الشمس الكبرى: 18 مارس 2026، يومان غالبًا ممطرة ورياح شرقية.

نوة عوة (برد العجوزة): 24 مارس 2026.