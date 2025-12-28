محافظ الإسكندرية يوجه بتنظيم القوافل الطبية والمبادرات المجتمعية لدعم الأسر الأكثر احتياجا

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، اليوم الأحد، بتنظيم القوافل الطبية وإطلاق المبادرات المجتمعية لتقديم الخدمات الصحية ومساعدة ودعم الأسر الأكثر احتياجا.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية، نظم مركز ومدينة برج العرب، بالتنسيق مع إدارة برج العرب الصحية، يوما طبيا بمقر جمعية نادي "الصعيد العام" لتقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية للمواطنين، شملت: توقيع الكشف الطبي في عدة تخصصات، وتحويل عدد من الحالات لإجراء تحاليل بالمجان بالمعامل التابعة لوزارة الصحة، وقد استفادت 70 سيدة من المبادرة، كما تم تنظيم عدد من الندوات التوعوية والصحية والدينية، للتوعية بكيفية الوقاية من الأمراض، وتنظيم الأسرة، إلى جانب تفعيل مبادرة “إحنا معاك” للحد من للتسرب من التعليم.

وأقام حي ثان المنتزه، ندوة توعوية بعنوان “أهمية تعليم الأبناء: العلم والمسئولية”، بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بعزبة البرنس قبلي، بنطاق الحي، حول أهمية التعليم في إعداد أجيال قادرة على قيادة عجلة التنمية، وكيفية تربية الأبناء بأساليب تربوية سليمة.

وقام الحي، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، بتنظيم معرض لتوزيع الملابس مجانا على الأسر الأولى بالرعاية، استفادت منه 120 أسرة.