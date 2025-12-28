قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم
مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات حول سير عمليات التصويت
محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بتنظيم القوافل الطبية والمبادرات المجتمعية لدعم الأسر الأكثر احتياجا

أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، اليوم الأحد، بتنظيم القوافل الطبية وإطلاق المبادرات المجتمعية لتقديم الخدمات الصحية ومساعدة ودعم الأسر الأكثر احتياجا.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية، نظم مركز ومدينة برج العرب، بالتنسيق مع إدارة برج العرب الصحية، يوما طبيا بمقر جمعية نادي "الصعيد العام" لتقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية للمواطنين، شملت: توقيع الكشف الطبي في عدة تخصصات، وتحويل عدد من الحالات لإجراء تحاليل بالمجان بالمعامل التابعة لوزارة الصحة، وقد استفادت 70 سيدة من المبادرة، كما تم تنظيم عدد من الندوات التوعوية والصحية والدينية، للتوعية بكيفية الوقاية من الأمراض، وتنظيم الأسرة، إلى جانب تفعيل مبادرة “إحنا معاك” للحد من للتسرب من التعليم.

وأقام حي ثان المنتزه، ندوة توعوية بعنوان “أهمية تعليم الأبناء: العلم والمسئولية”، بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بعزبة البرنس قبلي، بنطاق الحي، حول أهمية التعليم في إعداد أجيال قادرة على قيادة عجلة التنمية، وكيفية تربية الأبناء بأساليب تربوية سليمة.

وقام الحي، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، بتنظيم معرض لتوزيع الملابس مجانا على الأسر الأولى بالرعاية، استفادت منه 120 أسرة.

محافظ الإسكندرية أحمد خالد القوافل الطبية إطلاق المبادرات المجتمعية الخدمات الصحية دعم الأسر الأكثر احتياجا

