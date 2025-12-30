قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
تطور جديد بالقلعة البيضاء.. هشام نصر رئيسا لـ الزمالك لمدة أسبوع
الكشف عن ورش صناعية من العصر المتأخر وجبانة رومانية بغرب الدلتا
حجب وثائق عن وفاة الأميرة ديانا وبذخ أندرو.. والحكومة الفاعل
انقطاع الكهرباء خلال كلمة الرئيس السوري في حفل الإعلان عن العملة الجديدة

أفادت تقارير إعلامية بانقطاع الكهرباء خلال كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع في حفل الإعلان عن العملة الجديدة.

كان الرئيس أحمد الشرع أكد في وقت سابق أن العملة السورية الجديدة تحمل دلالات عميقة على طبيعة سوريا ومزاياها، وتعمق الثقة بسوريا.

وقال الرئيس الشرع في تغريدة على منصة “X”: “بسم الله، نُعلن إطلاق العملة السورية الجديدة في الجمهورية العربية السورية، لتكون عنواناً لمرحلة وطنية جديدة، تحمل دلالاتٍ عميقة عن طبيعة سوريا ومزاياها، وتعمق الثقة بسوريا وطناً يفخر به السوريون جميعاً”.

وأطلق الرئيس الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية العملة السورية الجديدة، وذلك خلال حفل أُقيم مساء أمس، الاثنين، في قصر المؤتمرات بدمشق بمشاركة وفود رسمية وشعبية.

وتضمنت العملة السورية الجديدة ست فئات هي: فئة الـ10 ليرات سورية وتحمل في صورتها وردة شامية وفراشة، وفئة الـ25 ليرة وتحمل صورة لشجر التوت الشامي وطائر السنونو، وفئة الـ50 ليرة وترمز إلى الحمضيات، وفئة الـ100 ليرة وتحمل وردة القطن وغزال الريم، وفئة الـ200 ليرة وتتجلى فيها بركة شجر الزيتون وأصالة الحصان العربي، وفئة الـ500 ليرة وتحمل صورة عصفور “الدوري” مع سنابل القمح.

