انقطاع الكهرباء خلال كلمة الرئيس السوري في حفل الإعلان عن العملة الجديدة

أفادت تقارير إعلامية بانقطاع الكهرباء خلال كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع في حفل الإعلان عن العملة الجديدة.

كان الرئيس أحمد الشرع أكد في وقت سابق أن العملة السورية الجديدة تحمل دلالات عميقة على طبيعة سوريا ومزاياها، وتعمق الثقة بسوريا.

وقال الرئيس الشرع في تغريدة على منصة “X”: “بسم الله، نُعلن إطلاق العملة السورية الجديدة في الجمهورية العربية السورية، لتكون عنواناً لمرحلة وطنية جديدة، تحمل دلالاتٍ عميقة عن طبيعة سوريا ومزاياها، وتعمق الثقة بسوريا وطناً يفخر به السوريون جميعاً”.

وأطلق الرئيس الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية العملة السورية الجديدة، وذلك خلال حفل أُقيم مساء أمس، الاثنين، في قصر المؤتمرات بدمشق بمشاركة وفود رسمية وشعبية.

وتضمنت العملة السورية الجديدة ست فئات هي: فئة الـ10 ليرات سورية وتحمل في صورتها وردة شامية وفراشة، وفئة الـ25 ليرة وتحمل صورة لشجر التوت الشامي وطائر السنونو، وفئة الـ50 ليرة وترمز إلى الحمضيات، وفئة الـ100 ليرة وتحمل وردة القطن وغزال الريم، وفئة الـ200 ليرة وتتجلى فيها بركة شجر الزيتون وأصالة الحصان العربي، وفئة الـ500 ليرة وتحمل صورة عصفور “الدوري” مع سنابل القمح.