اليوم.. التيك توكر مداهم في القفص بسبب نشر محتوى خادش للحياء
من "حلوان" إلى "العاصمة".. انطلاقة جديدة لجامعة الفنون والعلوم في يوبيلها الذهبي
هل طين الشوارع نجس وينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تايوان تنشر قوات رداً على المناورات الصينية
بتهمة بث محتوى خادش.. استكمال محاكمة التيك توكر لوشا اليوم
كيف تعرف أن الله تقبل منك التوبة؟.. علي جمعة: علامة واحدة ترشدك
للمسافرين والصيادين.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمواج تصل لـ 3.5 أمتار
الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق
جوجل تختتم عام 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3
بعد التوترات مع اليابان.. الجيش الصيني يعلن عن مناورات عسكرية واسعة حول تايوان
النقل: رشق القطارات بالحجارة يهدد حياة الركاب.. وندعو المواطنين للتصدي للظاهرة
توك شو

باحث أمريكي يحذر: غياب المصالحة في سوريا يهدد البلاد بالتقسيم

سوريا
سوريا
محمد البدوي

أكد الدكتور سمير التقي، الباحث الأول في مركز الأطلسي بواشنطن، أن الحكومة السورية الحالية جاءت من منطلق «من يحرر يقرر» وبخلفية جهادية، وهي قضية لم تحسم بعد داخل المشهد السوري، ما أدى إلى تصادم بين السلطات وعدد من المكونات السورية التي ترى في السياسات الحالية نهجًا متشددًا.

مصالحة شاملة وعملية تعافي

وأوضح التقي، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس»، أن المجتمع السوري بحاجة ماسة إلى مصالحة شاملة وعملية تعافي وطني تعيد بناء الثقة بين مختلف المكونات.

 الحديث عن الانفصال

 وأكد أن الحديث عن الانفصال لا يعكس الصورة الكاملة، بل يرتبط أساسًا بمطالب تقرير المصير لبعض المكونات في ظل غياب حلول سياسية جامعة.

 استمرار الوضع الراهن

وشدد الباحث الأمريكي على فشل المحاولات الحالية لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية بين الأقليات السورية، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن يزيد الانقسام ويعقد الأزمة أكثر، مؤكدًا أن حل الأزمات السورية لا يمكن أن يتم بمنطق القوة، بل عبر عملية تفاوضية جادة تؤدي إلى تسوية سياسية شاملة.

 الصراع بين المكونات السورية 

ودعا سمير التقي إلى تبني نموذج الدولة اللا مركزية كأحد المسارات الممكنة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد، محذرًا من أن الصراع بين المكونات السورية يشكل خطرًا بالغًا، وأن استمرار غياب المصالحة والحلول السياسية قد يدفع سوريا نحو الانقسام والتقسيم.

الحكومة السورية سمير التقي مركز الأطلسي بواشنطن المشهد السوري المكونات السورية

