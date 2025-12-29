الرئيس السوري: تبديل العملة هو بداية مرحلة جديدة يطمح لها الشعب

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن تبديل العملة هو بداية مرحلة جديدة يطمح لها الشعب السوري، حسبما أفادت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل.

وقال الرئيس السوري، إن تبديل العملة لا يعني تحسين الاقتصاد وإنما لسهولة التعامل.

وفي وقت سابق،أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن ما يحدث في سوريا هو يؤثر على مصر تاثيرا مباشرا، مشيرا إلى أنه نحن مع الإستقرار بالاضافه إلى أن مصر كانت سباقه دائما في إدانه العدوان الاسرائيلي المتكرر على الارض السوريه، وأيضا إدانه استمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي السوريه.

وقال بدر عبد العاطي، في تصريحات تليفزيونية”، أن هناك يعني بعض النصائح التي نقدمها لأشقائنا في سوريا للحفاظ على وحده الدوله السوريه، وعلى استقرارها وعدم إعطاء ذرائع لإسرائيل او لغيرها للتدخل في الشأن السوري بحجه الدفاع عن الأقليات.