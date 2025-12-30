قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدخل جراحي دقيق.. إنقاذ عين مريضة بمستشفى رمد المنصورة
وزير قطاع الأعمال يعلن الانتهاء الكامل من مصنع شركة النصر للسيارات
انقطاع الكهرباء خلال كلمة الرئيس السوري في حفل الإعلان عن العملة الجديدة
السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر في الشهداء.. صور
بعد قرار الصحة الأخير.. شروط ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين
قلبي اتحرق على صرخته.. خالة الطفل المخطوف بكفر الشيخ تكشف الحقيقة الكاملة بالفيديو
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
قلبي اتحرق على صرخته.. خالة الطفل المخطوف بكفر الشيخ تكشف الحقيقة الكاملة بالفيديو

ياسمين القصاص

كشفت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مدتها نحو 30 ثانية، التقطت عبر كاميرات المراقبة، تفاصيل واقعة اختطاف طفل في أحد الشوارع، وسط حالة من الصدمة والحزن بين المتابعين.

ويظهر في الفيديو طفلان يسيران معا بهدوء، قبل أن تتوقف فجأة سيارة ملاكي، نزل منها شخص يرتدي كمامة سوداء، وحاول خطف أحد الطفلين. 

وفي تلك اللحظات، حاول شقيق الطفل إنقاذه، فتمسك به وقاوم الخاطف بشجاعة، إلا أن الأخير دفعه بقوة على الأرض، ما أفقده القدرة على الاستمرار في الإمساك بشقيقه.

وخلال الواقعة، أطلق الطفل المختطف صرخات استغاثة متتالية، لكن الجاني تمكن من إدخاله إلى السيارة وفر هاربا.

وبعد ثوانٍ قليلة، سمع أهالي المنطقة صرخات الطفل، وخرجوا مسرعين، إلا أن الخاطف كان قد لاذ بالفرار.

وأكدت مصادر أن الجهات المختصة بدأت في تفريغ كاميرات المراقبة، لتتبع خط سير السيارة المستخدمة في الحادث، والوصول إلى المتورطين.

وأثار الفيديو المتداول موجة واسعة من الحزن والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بشجاعة شقيق الطفل المختطف، واعتبروه مثالا نادرا للبسالة رغم صغر سنه.

وعلى لسان خالة الطفل، ظهرت الحقيقة، وقالت خالة الطفل محمد، المختطف بمحافظة كفر الشيخ، في تسجيل صوتي نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اللي خطف الطفل والده، وهما منفصلين من فترة، ودي مش أول مرة يعمل كده.. قبل كده خطف الأولاد، بس المرة دي كان فيه كاميرات وصورت اللي حصل".

وأضافت بنبرة يملؤها الألم: "إحنا مش طالبين غير حق الطفل، واللي حصل قدام عين الناس كلها ما ينفعش يعدي".

