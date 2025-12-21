قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس الأمم الإفريقية.. مواجهة نارية بين المغرب وجزر القمر في افتتاح البطولة
للدورة السابعة على التوالي .. انتخاب حسن مصطفى رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد
محامو المتهمين في قضية سارة خليفة يرفضون الترافع أمام المحكمة.. والقاضي يقرر رفع الجلسة للقرار
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
تشكيل ناري متوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا
كأس الأمم الإفريقية .. تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وجه السباب لأهالي قريته.. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف عاطل وتصويره

وجه السباب لأهالي القرية .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف عاطل وتصويره
وجه السباب لأهالي القرية .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف عاطل وتصويره
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنا قيام أحد الأشخاص بتوجيه السباب لبعض الأشخاص وظهور ذات الشخص فى المقطع الثاني مقيداً ومكمم وبجواره أحد الأشخاص يدعى اختطافه لقيامه بتوجيه السب له وعائلته بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الظاهر بمقطعي الفيديو (عاطل – له معلومات جنائية – محبوس على ذمة قضية "سلاح ومخدرات" بتاريخ 13 الجاري) .

وبمناقشته قرر بنشره مقطع الفيديو الأول وتوجيه السباب لبعض العائلات بالقرية محل إقامته بسبب نبذه لسوء سمعته ، وعلى إثر ذلك قام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو الثاني (مقاول - ينتمى لإحدى العائلات بذات القرية) بالتوجه لمكان تواجد المذكور والتعدي عليه بالضرب وتكميمه ووضعه داخل سيارة بالاشتراك مع والد المخطوف (مزارع - مقيم بذات القرية) وبث مقطع الفيديو الثاني المشار إليه وتركه دون تحرير ثمة محاضر "أمكن ضبطهما"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لتأديب نجله وتهدئة العائلات بالقرية محل سكنهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية أخبار وزارة الداخلية حوادث الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: مصر قادرة على صياغة شراكات اقتصادية وتجارية واعدة مع أفريقيا

مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

مجلس النواب بالعاصمة الإدارية يستعد لاستقبال الأعضاء الجدد.. شاهد

سامح السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ

سامح السادات: تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء يدعم تعزيز أمن الطاقة

بالصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

سمية الالفي

سمية الألفي تودع عالمنا.. قصة مرض نادر وابتعاد عن الشاشة منذ 2010

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد