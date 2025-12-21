وجه السباب لأهالي قريته.. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف عاطل وتصويره

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنا قيام أحد الأشخاص بتوجيه السباب لبعض الأشخاص وظهور ذات الشخص فى المقطع الثاني مقيداً ومكمم وبجواره أحد الأشخاص يدعى اختطافه لقيامه بتوجيه السب له وعائلته بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الظاهر بمقطعي الفيديو (عاطل – له معلومات جنائية – محبوس على ذمة قضية "سلاح ومخدرات" بتاريخ 13 الجاري) .

وبمناقشته قرر بنشره مقطع الفيديو الأول وتوجيه السباب لبعض العائلات بالقرية محل إقامته بسبب نبذه لسوء سمعته ، وعلى إثر ذلك قام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو الثاني (مقاول - ينتمى لإحدى العائلات بذات القرية) بالتوجه لمكان تواجد المذكور والتعدي عليه بالضرب وتكميمه ووضعه داخل سيارة بالاشتراك مع والد المخطوف (مزارع - مقيم بذات القرية) وبث مقطع الفيديو الثاني المشار إليه وتركه دون تحرير ثمة محاضر "أمكن ضبطهما"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لتأديب نجله وتهدئة العائلات بالقرية محل سكنهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.