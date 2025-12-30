6 أفعال تعرضك للسجن المشدد بنَصّ قانون العقوبات.. احذرها

فرض قانون العقوبات، عقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد؛ حال القيام بجرائم التزوير أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة بالمخالفة للقانون.

وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية، سواء بنفسه، أو بواسطة غيره، وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:



- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.

- خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

- أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.

- ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.

- تمغات الذهب أو الفضة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.