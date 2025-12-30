قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أعضاء المجلس الرئاسي اليمني: لا أحد يملك إخراج دولة من التحالف العربي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد بيان مشترك صادر عن أربعة أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن لا جهة أو فرد داخل المجلس أو خارجه يملك صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، مشددين على الالتزام بالتعاون مع شركاء التحالف للحفاظ على استقرار البلاد.

تصحيح المسار والعودة للشراكة لتجنب الانهيار

وأشار البيان، إلى أن تصحيح المسار والعودة إلى منطق الشراكة هو السبيل الوحيد لتجنيب اليمن مزيدًا من الانهيار، مع التأكيد على أهمية التوافق الوطني والمبادرات المشتركة لمعالجة الأزمات القائمة.

رفض القرارات الانفرادية التي تقحم اليمن في صدامات جديدة

وأكد الأعضاء الأربعة رفضهم القاطع لأي قرارات انفرادية قد تقحم اليمن في صدامات جديدة، مع التأكيد على أن أي خطوة من هذا النوع ستكون مرفوضة ولن تمثل المجلس أو توجهاته.

التمسك بالشراكة والعمل الجماعي وحماية الإطار السياسي

وشدد البيان على تمسك أعضاء المجلس بمبدأ الشراكة والعمل الجماعي، مع حماية ما تبقى من الإطار السياسي القائم، لضمان استمرار الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني دول التحالف العربي التحالف العربي

تخزين الطماطم صلصة للشتا
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
جنازة والدة هاني رمزي
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
