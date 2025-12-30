قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

سلطات حضرموت المحلية تعلن استعدادها لاستلام المعسكرات والمواقع الحيوية لقوات درع الوطن

اليمن
اليمن
محمود نوفل

ثمنت السلطة المحلية في حضرموت دعم المملكة العربية السعودية المستمر لأمن واستقرار اليمن.

ودعت السلطة المحلية في حضرموت في بيان لها : أبناء المحافظة وقوات الأمن والجيش إلى الالتفاف حول القيادة الشرعية.

وقالت السلطة المحلية في حضرموت: نستعد للتنسيق وتسلم المعسكرات والمواقع الحيوية مع قوات درع الوطن.

وأضافت السلطة المحلية في حضرموت: حريصون  على ضمان انتقال سلس وآمن للمسؤوليات العسكرية.

وختمت السلطة المحلية في حضرموت بيانها : نؤيد القرار الرئاسي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات وإخلاء قواتها.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني فرض حظر جوي وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة.

كما أمهل رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

ومنذ قليل ؛ أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، معربا عن أسفه البالغ للدور الاماراتي المتزايد في دعم تمرد المجلس الانتقالي.

كما أعلن في قرار جمهوري حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما  ، مشيرا إلى أن الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم وفقًا للدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية.

وقال العليمي:  اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، وطريق الخلاص يكمن في دولة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والشراكة في السلطة والثروة، والسلام، واحترام مبادئ حسن الجوار.

واضاف العليمي: حرصا من رئاسة الدولة على تغليب الحلول السياسية، وجهت بتشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى من قيادة الدولة والمكونات السياسية لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار

وختم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي: عازمون على حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية.

