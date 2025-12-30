الحياة تعلمك الحب.. الغندور يوجه رسالة لـ متابعيه عبر فيسبوك

كشف الإعلامي خالد الغندور رسالة خاصة لـ متابعيه.

رسالة الغندور

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الحياة تعلمك الحب والتجارب تعلمك من تحب والمواقف تعلمك من يحبك".

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور إن مصدر مقرب من أحمد حمدي، لاعب نادي الزمالك، عن تطورات جديدة في أزمة اللاعب داخل القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية،وأوضح المصدر أن أحمد حمدي تم إبلاغه بالانتظام في التدريبات بشكل منفرد داخل نادي الزمالك، مع منعه من المشاركة في التدريبات الجماعية التي تُقام على استاد الكلية الحربية، في قرار يعكس استمرار الأزمة دون حل حتى الآن.

وأضاف الغندور خلال برنامج ستاد المحور أن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، يرفض عودة أحمد حمدي للتدريبات الجماعية، بسبب خلاف قديم بين الطرفين، وهو ما تسبب في تجميد موقف اللاعب داخل الفريق،وأكد المصدر أن أحمد حمدي شدد للمقربين منه، وأقسم لهم، على رغبته الصريحة في الاستمرار مع نادي الزمالك وعدم الرحيل، رغم صعوبة الموقف الحالي، مشيرًا إلى أن اللاعب كان يعلم مسبقًا أنه قد يتم تسليمه للجمهور والحديث عنه بشكل غير عادل.

وأشار الغندور إلى أن أحمد حمدي ينوي توضيح موقفه كاملًا لجماهير الزمالك، لكنه ينتظر التوقيت المناسب للحديث، حفاظًا على استقرار الفريق وعدم إثارة الأزمات في الوقت الحالي،واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن أحمد حمدي قرر تأجيل أي حديث عن العروض التي تلقاها، لحين حسم موقفه النهائي مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.