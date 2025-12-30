قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص
مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان
سرقة وضرب وتحرش.. هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم تريند؟
بدء محاكمة رمضان صبحي فى قضية التزوير وسط إجراءات أمنية مشددة
فصول ومدارس جديدة .. إنجازات ملموسة في مجال إنشاء وتطوير المباني المدرسية
قرعة دوري أبطال آسيا 2 تضع النصر في مواجهة أركاداج التركمانستاني

إسلام مقلد

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2، التي أعلنها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن مواجهة مرتقبة تجمع نادي النصر السعودي مع فريق أركاداج التركمانستاني، ضمن منافسات منطقة الغرب، في مرحلة خروج المغلوب من البطولة القارية.

ويدخل النصر هذه المرحلة مدعومًا بأرقام قوية بعد أن تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، محققًا ستة انتصارات متتالية، سجل خلالها 22 هدفًا، مقابل استقبال هدفين فقط، ليؤكد تفوقه الهجومي والصلابة الدفاعية التي ظهر بها خلال دور المجموعات.

تأهل أركاداج التركمانستاني

في المقابل، تأهل أركاداج إلى الدور ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، حيث سجل 5 أهداف واستقبل 6، ليضرب موعدًا صعبًا أمام ممثل الكرة السعودية في واحدة من أبرز مواجهات هذا الدور.

موعد مباريات دور الـ16 

ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ16 خلال شهر فبراير 2026، حيث تُلعب مواجهات الذهاب لمنطقة الغرب يومي 10 و11 فبراير، على أن تُقام مباريات الإياب يومي 17 و18 من الشهر ذاته، بينما تُقام مواجهات منطقة الشرق أيام 11 و12 فبراير للذهاب، و18 و19 للإياب.

مباريات الدور ربع النهائي

وتتواصل منافسات البطولة بإقامة مباريات الدور ربع النهائي خلال شهر مارس، حيث تُلعب مواجهات الذهاب في الغرب يومي 3 و4، والإياب يومي 10 و11، بينما تُقام مباريات الشرق أيام 4 و5 ذهابًا، و11 و12 إيابًا. 

أما الدور نصف النهائي فقد حُدد له شهر أبريل، حيث تلعب فرق الغرب يومي 7 و14، وفرق الشرق يومي 8 و15.

المباراة النهائية

ويُسدل الستار على البطولة بإقامة المباراة النهائية من مواجهة واحدة تجمع بطل منطقة الغرب مع بطل منطقة الشرق، والمقرر لها يوم 16 مايو 2026.

قرعة دور الـ16

وشهدت قرعة دور الـ16 توازنًا كبيرًا في المواجهات، حيث جاءت لقاءات منطقة الغرب بين الزوراء العراقي والوصل الإماراتي، وأركاداج التركمانستاني والنصر السعودي، وفولاد سيباهان الإيراني والأهلي القطري، والاستقلال الإيراني والحسين الأردني.

فيما ضمت مواجهات منطقة الشرق لقاءات بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي مع جامبا أوساكا الياباني، وراتشابوري التايلاندي مع بيرسيب باندونج الإندونيسي، وبانكوك يونايتد التايلاندي مع ماكارثر الأسترالي، وكونج آن هانوي الفيتنامي مع تامبنيز روفرز السنغافوري.

