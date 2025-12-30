انخفاض عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر

تشهد أسعار الذهب تذبذباً في الأرقام، حيث انخفض سعر الذهب اليوم، الثلاثاء، بقيمة 200 جنيه بعد موجة الارتفاع الجنونية التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي ليسجل قفزة تاريخيّة غير مسبوقة في أسعار الذهب محليا وعالميا .

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، خلال التعاملات الصباحية، حسب شعبة الذهب.

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، نحو 6825 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، يسجل نحو 5973 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم، الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، نحو 5119 جنيهًا، دون احتساب تكلفة المصنعية أو الدمغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم، الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، نحو 47781 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم، الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، نحو 4428 دولارًا للأوقية.