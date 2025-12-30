قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

انخفاض عيار 21.. أسعار الذهب اليوم في مصر بعد تراجع الأوقية عالميًا

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الثلاثاء فى ختام العام 2025 حالة من الاستقرار النسبي، متأثرة بتراجع سعر أوقية الذهب عالميًا، إلى جانب هدوء نسبي في حركة البيع والشراء داخل السوق المحلي، مع استمرار حالة الترقب بين التجار والمستهلكين.

وتأثرت الأسعار المحلية بحركة الذهب في البورصات العالمية، خاصة مع الضغوط التي تواجه المعدن النفيس نتيجة التغيرات في السياسات النقدية العالمية وتحركات أسعار الفائدة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السوق المصري.
 

وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:


عيار 24: 6825 جنيهًا للجرام
عيار 22: 6106 جنيهات للجرام
عيار 21: 5937 جنيهًا للجرام
عيار 18: 5119 جنيهًا للجرام
عيار 14: 3982 جنيهًا للجرام
عيار 12: 3331 جنيهًا للجرام
جنيه الذهب: 47040 جنيهًا

الأوقية بالبورصات العالمية:  4,480 دولارًا 

ويظل عيار 21 هو الأكثر تداولًا في السوق المصري، نظرًا لاستخدامه الواسع في المشغولات الذهبية، بينما يفضل عيار 18 في بعض المحافظات والتصميمات الحديثة، في حين يعتمد المستثمرون على عيار 24 في السبائك نظرًا لارتفاع درجة نقائه.
 

ويتابع المتعاملون في سوق الذهب تطورات الأسعار العالمية عن كثب، خاصة مع تراجع الأوقية واستمرار حالة التذبذب، وسط توقعات بتحركات جديدة للأسعار خلال الفترة المقبلة.

اسعار الذهب يسعر الذهب الذهب بدون مصنعية عيار 21

