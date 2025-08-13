قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يكشف لـ"صدى البلد" حقيقة العروض الليبية لأحمد عبدالقادر
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
اعترفت بغلطها.. رد بدرية طلبة على قرار تحويلها للتحقيق في المهن التمثيلية
عشان متحصلش مضاعفات خطيرة.. اعرف طرق علاج السكتة الدماغية
محافظ جنوب سيناء: نسعى لتعظيم الاستفادة من الشراكات مع الكيانات والمنظمات الدولية
شيخ الأزهر: التعريف بالقضية الفلسطينية وتاريخ القدس واجب ديني وأخلاقي
تنفيذ وصية المصيلحي.. علي جمعة يؤم صلاة الجنازة بحضور كبار رجال الدولة
جنون المعدن الأصفر .. انقلاب في أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟
برنامج تأهيلي خاص لبنتايج استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب
بدر حامد: عمار ياسر واحد من أبرز المواهب في قطاع الناشئين
القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور
محافظات

تعيّين أحمد محمود شحات لتسيير أعمال التخطيط والتنمية العمرانية بديوان الأقصر

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

في إطار خطة محافظة الأقصر لتجديد الدماء ودعم القيادات الشابة في المناصب التنفيذية الهامة.


أصدر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر قرارا بتكليف المهندس أحمد محمود أحمد شحات مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة البياضية بتسيير أعمال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام محافظة الأقصر .


ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة منظومة التخطيط العمراني بالمحافظة ودعم رؤية التنمية المستدامة التي تستهدف تحسين جودة الحياة والخدمات للمواطنين.

وجاء قرار محافظ الأقصر بإسناد مهام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية إلى المهندس أحمد محمود شحات تقديرا لخبراته الفنية والإدارية في مجال المشروعات الهندسية والبنية التحتية، إذ يتمتع بخبرة واسعة في إدارة وتنفيذ المشروعات التنموية داخل محافظة الأقصر بما يسهم في دعم خطط التطوير الحضري وإدارة الموارد بشكل فعال.

كما تضمن القرار إنهاء إعارة المهندس عبد المسيح نبيل بولس والذي كان مكلفا بتسيير أعمال مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وعودته إلى جهة عمله الأصلية بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الأقصر.


ويأتي هذا التحرك في إطار إعادة هيكلة المواقع القيادية لضمان ضخ دماء جديدة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل ديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ الأقصر أن هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تطوير الإدارات الحيوية مثل التخطيط والتنمية العمرانية لما لها من دور محوري في صياغة المشروعات المستقبلية وتخطيط البنية التحتية وتنظيم التوسع العمراني بما يحقق التنمية الشاملة في مختلف مراكز ومدن محافظة الأقصر
كما شدد على أن المحافظة مستمرة في اختيار الكفاءات القادرة على قيادة الملفات المهمة ودعم خطط الدولة في تحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة حضرية متطورة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب متطلبات العصر.

الاقصر احبار الاقصر محافظ الاقصر

