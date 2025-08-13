قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح
الغرف التجارية: خصومات تصل لـ 25% على السيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة
تعليمات عاجلة بشأن تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر للمرحلتين الأولى والثانية 2025
مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول لتهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب بغزة
الصحة: ناقشنا مع محافظ الأقصر رفع كفاءة خمس وحدات صحية
كيلو البانيه بـ170 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
"سنسرع الخطى".. مدبولي يكشف خطة الحكومة للتعامل مع كل ما يشغل المواطنين وتطبيق قانون الإيجار القديم
قبل تحويلها للتحقيق .. اللايفات تجني على بدرية طلبة
محمد صلاح ضمن قائمة أعظم أجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي
زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص | تعرف عليه
الغيوم تغطي السماء.. تساقط أمطار متوسطة على مدينة سانت كاترين
بعد نجاح مسلسل 220 يوم.. فهمي والعدل يكشفان حقيقة الخلاف بينهما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: ناقشنا مع محافظ الأقصر رفع كفاءة خمس وحدات صحية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، زيارة ميدانية إلى محافظة الأقصر، التقى خلالها المهندس شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، بالمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عقب تفقد ومتابعة معدلات الإنجاز في المشروعات الصحية بالمحافظة.

تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لمساعديه بالتواجد الميداني ومتابعة خطط العمل والمشروعات الإنشائية الجديدة والجارية، بالإضافة إلى مشروعات التطوير للمنشآت الطبية، بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطن المصري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اجتماع محافظ الأقصر مع مساعد الوزير شهد مناقشة رفع كفاءة خمس وحدات صحية، تضمنت (كيمان المطاعنة، والعشي، والزينية قبلي، ووحدة طب أسرة البياضية، والضبعية)، والتي تم نقل تبعيتها إلى هيئة الرعاية الصحية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2679 لسنة 2024.

وأضاف أن اللقاء تناول مناقشة الاحتياجات والتحديات التي تواجه المشروعات الصحية، والعمل على وضع حلول سريعة لتذليلها، كما تم الاتفاق على تنفيذ آليات تسهم في تنمية البيئة الصحية بالمحافظة، وتوفير كافة احتياجات المواطنين.

مواقع المشروعات الصحية

وتابع «عبدالغفار» أن زيارة مساعد الوزير تضمنت تفقد مواقع المشروعات الصحية، حيث اطلع على معدلات الإنجاز بمستشفيات الكرنك الدولي، والأقصر الدولي، والقرنة المركزي الجديد، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروعات وضغط الجداول الزمنية المقررة للتسليم.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والمهندس علي عبد الساتر، مدير المشروعات بوزارة الصحة، والدكتور محمد شعبان، مدير هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، والمهندس حسني منصور، رئيس قطاعات شركة وادي النيل بشمال وجنوب الصعيد.

المشروعات الصحية البيئة الصحية مجلس الوزراء البياضية المطاعنة وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يوجه بحظر عمل العمال خلال فترة الظهيرة في الأماكن المفتوحة

وكيل وزارة الصحة بقنا

بحد أدنى 260 درجة.. فتح المرحلة الثانية للقبول بمدارس التمريض بقنا

جولة محافظ أسوان

محافظ أسوان يشدد لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بمشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد

بالصور

أفضل مشروبات تساعد على تنظيف رئتيك

افضل مشروبات تساعد على تنظيف رئتيك..
افضل مشروبات تساعد على تنظيف رئتيك..
افضل مشروبات تساعد على تنظيف رئتيك..

الجبن الطري القاتل.. سحب عاجل من الأسواق الفرنسية

الجبن الطري القاتل.. سحب عاجل من الأسواق الفرنسية
الجبن الطري القاتل.. سحب عاجل من الأسواق الفرنسية
الجبن الطري القاتل.. سحب عاجل من الأسواق الفرنسية

ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكثير من الملح؟

ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكثير من الملح؟
ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكثير من الملح؟
ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكثير من الملح؟

شيفروليه كامارو ZL1 أكثر عرضة للسرقة بـ 39 مرة من السيارة العادية

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

هبة طارق

عايزة تزود مشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر هبة طارق

شخصيات ملهمة في مناهج العربي

أحمد المنسي ومحمد صلاح.. رموز ملهمة في مناهج العربي الجديدة لطلاب الإعدادي

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد