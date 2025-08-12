قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
12 نصيحة للطلاب المقبلين على امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع سفيرة المجر تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الطبي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السفيرة ريتا هيرينشار، سفيرة دولة المجر لدى مصر، والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي.

‎استهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفيرة والوفد المرافق، معربًا عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تربط مصر والمجر، ومشيدًا بدور هذه العلاقات في تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، وأكد حرصه على توسيع آفاق التعاون الصحي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

استعراض المشروعات الجارية والمستقبلية

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول استعراض المشروعات الجارية والمستقبلية للتعاون بين البلدين، حيث تم بحث فرص تعزيز التدريب الطبي في مختلف التخصصات، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة التحضيرات الأولية لزيارة الوزير المقررة إلى المجر في أكتوبر 2025.

‎وأضاف أن الاجتماع تضمن مناقشة تبادل الخبرات في تطوير استراتيجيات “الصحة الواحدة” لتعزيز الصحة العامة، بما يشمل مكافحة الأمراض حيوانية المنشأ، والتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، والتخفيف من آثار تغير المناخ على الصحة. كما تم بحث التعاون في مجالات طب الأسرة، والصحة الإنجابية، واللقاحات وبرامج التطعيم، إلى جانب تعزيز التوعية للوقاية من الأمراض غير السارية.

‎وناقش الجانبان برامج التدريب المتقدمة بين وزارة الصحة المصرية والمعاهد والمراكز الطبية المجرية، مع التركيز على تدريب الأطباء وأطقم التمريض، وتوسيع التعاون في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.

‎وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق إلى جهود مصر في تقديم الرعاية الطبية للمصابين الفلسطينيين منذ بدء الأحداث في قطاع غزة، حيث تم استعراض الاحتياجات الطبية وسبل دعمها من خلال التعاون مع المجر في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

‎من جانبها، أشادت السفيرة ريتا هيرينشار بالتطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصحي المصري، معربة عن تطلع المجر لتوسيع التعاون في مختلف المجالات الصحية، كما أثنت على الدور الإنساني لمصر في تقديم الرعاية للمصابين الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، مؤكدة قوة العلاقات الثنائية بين البلدين.

‎حضر اللقاء الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور حسين أحمد، مدير المكتب الفني بالإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

مجلس الوزراء وزير الصحة التعاون الصحي سفيرة المجر بالقاهرة المجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12-8-2025

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

علاء فاروق ينعى علي المصيلحي: قامة وطنية كبيرة

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة يستهل زيارته للبوسنة والهرسك بلقاء وزير الخارجية لتعزيز أطر التعاون المشترك

جانب من اللقاء

تستهدف مختلف الفئات العمرية.. برامج تدريبية شاملة للكوادر البشرية بالقطاع الصحي

بالصور

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو.. 10 صور صادمة لـ جورجينا

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا
بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا
بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد