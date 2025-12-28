أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به

أعلنت الشرطة في أمريكا الجنوبية، أن رجلاً طعن تسعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، حتى الموت في شرق سورينام بأمريكا الجنوبية، مضيفةً أنه تم القبض على المشتبه به وأن شخصين آخرين أصيبا بجروح، وذلك وفقا لوكالة فرانس برس.

ومن جانب آخر، حلقت مقاتلتان أمريكيتان فوق خليج فنزويلا، فيما يبدو أنه أقرب ما وصلت إليه طائرات حربية أمريكية من المجال الجوي للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منذ بدء حملة الضغط التي شنتها إدارة ترامب.

طائرات أمريكية فوق خليج فنزويلا



وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية العامة طائرتين مقاتلتين من طراز F/A-18 تابعتين للبحرية الأمريكية تحلقان فوق الخليج - وهو مسطح مائي تحده فنزويلا ويبلغ عرضه حوالي 150 ميلاً فقط في أوسع نقطة فيه - وتقضيان أكثر من 30 دقيقة في التحليق فوق الماء. وأكد مسؤول دفاعي أمريكي أن الطائرتين أجرتا "رحلة تدريبية روتينية" في المنطقة، بحسب ما أفادت به صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.