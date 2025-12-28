قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تفعل إذا لحقت الإمام في الركوع؟ افعل 3 أمور تُحتسب لك بها ركعة كاملة
عالم أزهري يوضح: الرجل له عدة مثل المرأة بعد الطلاق في حالتين
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به

فرناس حفظي

أعلنت الشرطة في أمريكا الجنوبية، أن رجلاً طعن تسعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، حتى الموت في شرق سورينام بأمريكا الجنوبية، مضيفةً أنه تم القبض على المشتبه به وأن شخصين آخرين أصيبا بجروح، وذلك وفقا لوكالة فرانس برس.

ومن جانب آخر، حلقت مقاتلتان أمريكيتان فوق خليج فنزويلا، فيما يبدو أنه أقرب ما وصلت إليه طائرات حربية أمريكية من المجال الجوي للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منذ بدء حملة الضغط التي شنتها إدارة ترامب.

طائرات أمريكية فوق خليج فنزويلا


وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية العامة طائرتين مقاتلتين من طراز F/A-18 تابعتين للبحرية الأمريكية تحلقان فوق الخليج - وهو مسطح مائي تحده فنزويلا ويبلغ عرضه حوالي 150 ميلاً فقط في أوسع نقطة فيه - وتقضيان أكثر من 30 دقيقة في التحليق فوق الماء. وأكد مسؤول دفاعي أمريكي أن الطائرتين أجرتا "رحلة تدريبية روتينية" في المنطقة، بحسب ما أفادت به صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

أمريكا الجنوبية شرق سورينام مقتل 9 أشخاص المشتبه به مقتل 9 أشخاص طعنا

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

الربو

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

داوود عبد السيد

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

خالد النبوي مع عبلة سلامة

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

طريقة عمل حمص الشام

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

