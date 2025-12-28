التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور محمد كمال الخبير التربوي وأستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، عن عدد من المقترحات لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026.

وقال الدكتور محمد كمال في بيان له: إنه حتى لا تتكرر مأساة كل عام ويحصل الغشاشين على أعلى المجاميع في امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وبدون شعارات لا تطبق على أرض الواقع، هناك مقترحات سبق وقدمتها لمنع الغش في الثانوية العامة 2026 تتمثل في :

تركيب أجهزة تشويش إلكتروني لمنع الاتصالات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 وليس في الجمهورية كلها ، بحيث لا يستطع الطلاب الغش سواء بالاتصال أو إلكترونيا وهو ما لن تزيد تكلفته بأي حال من الأحوال عن عشرة ملايين دولار وهو مبلغ زهيد نظير ضبط الامتحانات ومنع ظاهرة الغش الإلكتروني التي فشلت الوزارة تماما في مواجهتها، مع حظر دخول الطلاب بأجهزة الكترونية

أن يكون تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 (وعددها 2000 لجنة ) مسؤولية مشتركة بين الجهات الأمنية المعنية في الدولة بإعتبارها “أمن القومي”.

زيادة نسبة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2026 إلى 50% على الأقل والعودة لنظام البوكليت مرة أخرى بعد أن ثبت فشل نظام الامتحانات الموضوعية والبابل شيت.

توفير التأمين الكافي للمعلمين القائمين بالمراقبة ومضاعفة مكافآت امتحانات الثانوية العامة 2026 بحيث لا تقل عن خمسة آلاف جنيه وتصرف بمجرد انتهاء أعمال الامتحان،

تشديد العقوبات على الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026 : بحيث تصبح الفصل عامين على أن يتم التحقيق فورا وتعلن النتيجة قبل امتحان المادة التالية مع إعلانها على موقع الوزارة بالاسم ثنائي فقط والمديرية التابع لها، ويعاقب من يساعد على الغش بالسجن، وتصبح العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إن كان من المسؤولين عن الامتحانات، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه. وفي حالة الغش الجماعي إلغاء نتيجة كل من ثبت تورطه فيه ثلاث سنوات، والسجن لا يقل عن سبع سنوات للمسؤولين عن اللجنة الامتحانية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 هو يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.