ماذا تفعل إذا لحقت الإمام في الركوع؟ افعل 3 أمور تُحتسب لك بها ركعة كاملة
عالم أزهري يوضح: الرجل له عدة مثل المرأة بعد الطلاق في حالتين
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
أخبار البلد

نياحة كاهن شاب من وسط الجيزة .. والبابا تواضروس يقدم التعزية

ميرنا رزق

توفي، اليوم الأب القس أنطون ميلاد كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بعزبة جبريل التابعة لإيبارشية وسط الجيزة، عن عمر قارب ٤٣ سنة قضى منها ١٢ سنة فى الخدمة الكهنوتية.

ولد الأب المتنيح في ٢٦ مارس عام ١٩٨٣ 
وسيم كاهنًا بيد نيافة الأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة يوم ٢٠ نوفمبر ٢٠١٣.

أقيمت صلوات تجنيزه الساعة الرابعة من مساء اليوم بكنيسة الشهيد مار جرجس بشارع مراد (مقر مطرانية وسط الجيزة).

وستم تلقي العزاء في القاعة الملحقة بنفس الكنيسة.

البابا يقدم التعزية 

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا ثيئودوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القس أنطون ميلاد ويلتمس عزاءً لأسرته وشعب كنيسته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

الأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة الكنيسة البابا تواضروس إيبارشية وسط الجيزة

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

بيانات تكشف تزايد الهجرة الإسرائيلية ومراكز تجمعها حول العالم

طقس عاصف في إسرائيل.. أمطار غزيرة وفيضانات ورياح قوية متوقعة

إسرائيل تحتجز عنصر بالجهاد الإسلامي لكشف مصير جثمان طيار من الأسرى

طريقة عمل حمص الشام

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

