نياحة كاهن شاب من وسط الجيزة .. والبابا تواضروس يقدم التعزية

توفي، اليوم الأب القس أنطون ميلاد كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بعزبة جبريل التابعة لإيبارشية وسط الجيزة، عن عمر قارب ٤٣ سنة قضى منها ١٢ سنة فى الخدمة الكهنوتية.

ولد الأب المتنيح في ٢٦ مارس عام ١٩٨٣

وسيم كاهنًا بيد نيافة الأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة يوم ٢٠ نوفمبر ٢٠١٣.

أقيمت صلوات تجنيزه الساعة الرابعة من مساء اليوم بكنيسة الشهيد مار جرجس بشارع مراد (مقر مطرانية وسط الجيزة).

وستم تلقي العزاء في القاعة الملحقة بنفس الكنيسة.

البابا يقدم التعزية

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا ثيئودوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القس أنطون ميلاد ويلتمس عزاءً لأسرته وشعب كنيسته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.