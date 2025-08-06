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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقص الأدوية على طاولة وزير الصحة ..تفاصيل اجتماع عبدالغفار مع قيادات الوزارة

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي القطاعات، لمتابعة جهود تحسين الاعتمادات المالية المخصصة للدواء بكافة قطاعات الوزارة، وآليات تعزيز التعاون مع هيئة الشراء الموحد، ومتابعة توافر مخزون امن من الأدوية بجميع المنشآت الطبية التابعة للوزارة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع أن وزارة الصحة تضع حق المواطن في الحصول على العلاج الآمن والدواء الفعّال على رأس أولوياتها، مشدداً على أن إلتزام الوزارة الكامل بتوفير جميع الأصناف الدوائية، داخل جميع المنشآت الصحية، ياتى في إطار حرص الدولة على توفير رعاية صحية متكاملة تضمن حق كل مواطن في العلاج الآمن.

آليات حصر ومراجعة الاحتياجات الدوائية بشكل دوري،

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول آليات حصر ومراجعة الاحتياجات الدوائية بشكل دوري، وضمان التوزيع العادل للأصناف الحيوية، مع العمل على تسريع إجراءات التوريد من خلال هيئة الشراء الموحد، بما يضمن الاستجابة الفعالة للاحتياجات الفعلية للمنشآت الطبية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف “عبدالغفار” أن الاجتماع استعرض خطط وزارة الصحة لسد الاحتياجات من الادوية في جميع قطاعات الوزارة المختلفة، وذلك وفقاً لأولويات المرحلة الحالية واحتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة للشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشئون الامانة العامة، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الادارة المركزية للطب العلاجي.

رئيس مجلس رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الأدوية المنشآت الطبية وزير الصحة والسكان

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