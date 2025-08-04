قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بلباو وديا
رغم غلق اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ.. زحام على مدارس القاهرة وقرار من الهيئة الوطنية
أحمد موسى يواصل فتح الملفات الساخنة في على مسئوليتي.. ومتابعة حية لانتخابات مجلس الشيوخ وتطورات المشهد الإقليمي
مجلس الشيوخ.. أحمد موسي: مد التصويت في هذه اللجان بسبب ارتفاع الإقبال
عقوبات رادعة.. اتصالات النواب: فرحة عارمة بين المواطنين بعد القبض على البلوجرز
غلق اللجان الفرعية المخصصة لاستقبال الناخبين بانتخابات مجلس الشيوخ وانتهاء اليوم الأول للتصويت بالداخل
مُتابِعَة أجنبية لانتخابات الشيوخ: عُرس ديمقراطي لم أشاهده من قبل.. فيديو
الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالكشف عن مديونيات الأندية قبل الموسم الجديد
آي صاغة: الذهب يتماسك رغم العواصف السياسية في واشنطن والأسواق تترقب خفض الفائدة
وزير الخارجية: مصر ستتخذ كل التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يصدر تعليمات عاجلة لـ التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع هيئتي التأمين الصحي الشامل، والرعاية الصحية، لمتابعة مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية توفير أفضل رعاية صحية لكافة المنتفعين، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة خلال الفترة الانتقالية من المنظومة القديمة، إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

التعامل الفوري مع متطلبات المواطنين

وتابع أن الدكتور خالد عبدالغفار، شدد على أهمية التعامل الفوري مع متطلبات المواطنين، وسرعة مراجعة حزم الخدمات المقدمة لهم، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير كافة احتياجاتهم من الخدمات، والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجه خلال الاجتماع بتفعيل العمل باللجنة الدائمة المختصة بالتحديث الفوري لقوائم الأدوية المتغيرة، وفقاً للبروتوكولات العلاجية المختلفة، كما ناقش التحديات التي تواجه منظومة العمل، وآليات العمل المقترحة لمواجهتها. 

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع شهد متابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع إنشاء مجمع لتصنيع الأجهزة التعويضية، والذي يعمل على توطين تلك الصناعة في مصر، مشيراً إلى توفير الأجهزة التعويضية ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيدة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي ومدير وحدة أقتصاديات الصحة ودراسة النظم الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

مجلس الوزراء التأمين الصحي الشامل الرعاية الصحية الخدمات المقدمة العاصمة الإدارية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

أسعار اللحوم

بشري سارة.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق لهذا السبب| اعرف الكيلو بكام؟

ترشيحاتنا

جنرال موتورز

7 أسباب مقنِعة لاستخدام المركبات الكهربائية

وفد من وعاظ الأزهر الشريف يدلون بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

وفد من وعاظ الأزهر الشريف يدلون بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ 2025| صور

وفد إدارة الحسينية التعليمة للإدلاء بأصواتهم

وفد إدارة الحسينية التعليمة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025| صور

بالصور

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

زى المحلات .. طريقة عمل البيتزا في المنزل والطعم خيالي

البيتزا
البيتزا
البيتزا

من الأقوى في السوق السعودي؟ مقارنة بين هافال H9 وجيتور T2

هافال وجيتور
هافال وجيتور
هافال وجيتور

شاكر محظور من نقيب شرطة إلى تيك توكر خلف القضبان.. من هو دنجوان التيك توك

من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور
من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور
من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور

فيديو

إيمان عبد اللطيف

مذيعة صدى البلد مع سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

السيارة

طـ.ـفل يقود سيارة بطريق السويس .. وتحرك فورى من الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الحملات ضد مصر لن تبيض وجه الخيانة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

المزيد