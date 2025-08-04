وزير الصحة يصدر تعليمات عاجلة لـ التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع هيئتي التأمين الصحي الشامل، والرعاية الصحية، لمتابعة مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية توفير أفضل رعاية صحية لكافة المنتفعين، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة خلال الفترة الانتقالية من المنظومة القديمة، إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

التعامل الفوري مع متطلبات المواطنين

وتابع أن الدكتور خالد عبدالغفار، شدد على أهمية التعامل الفوري مع متطلبات المواطنين، وسرعة مراجعة حزم الخدمات المقدمة لهم، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير كافة احتياجاتهم من الخدمات، والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجه خلال الاجتماع بتفعيل العمل باللجنة الدائمة المختصة بالتحديث الفوري لقوائم الأدوية المتغيرة، وفقاً للبروتوكولات العلاجية المختلفة، كما ناقش التحديات التي تواجه منظومة العمل، وآليات العمل المقترحة لمواجهتها.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع شهد متابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع إنشاء مجمع لتصنيع الأجهزة التعويضية، والذي يعمل على توطين تلك الصناعة في مصر، مشيراً إلى توفير الأجهزة التعويضية ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيدة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي ومدير وحدة أقتصاديات الصحة ودراسة النظم الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.