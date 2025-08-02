وزير الصحة ينعي ممرض توفى أثناء عمله بمستشفى قفط بـ قنا

نعى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، فهد عبدالكريم عامر ممرض بمستشفى قفط، بمحافظة قنا، والذي وفته المنية صباح اليوم، أثناء عمله بالمستشفى، نتيجة اضطراب في نظم القلب، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

تفاصيل الوفاة

وكان الفقيد قد شعر بآلام شديدة في الصدر، أثناء ورديته الليلية ونُقلَ على إثرها للرعاية المركزة داخل المستشفى وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، إلا أن حالته لم تستقر وانتقل إلى الرفيق الأعلى عن عمر 28 عاماً .