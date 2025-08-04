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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث نقل تكنولوجيا أدوية القدم السكري وأمراض الكلى بين مصر وكوبا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، السفير ألكسندر بييسير، سفير جمهورية كوبا لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، وذلك بمقر وزارة الصحة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور خالد عبدالغفار على عمق العلاقات التاريخية والمتينة بين مصر وكوبا، مشيرًا إلى أن الروابط الثقافية والإنسانية بين البلدين تشكل أساسًا متينًا لتطوير التعاون في مختلف المجالات، خاصة القطاع الصحي. وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تخدم مصالح الشعبين الصديقين.

دعم الشراكة في تصنيع الأدوية

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول عدة موضوعات ذات اهتمام مشترك، أبرزها التعاون في الصناعات الدوائية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية “مصر 2030”. كما تم بحث آليات دعم الشراكة في تصنيع الأدوية، تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا إمكانية التعاون في نقل تكنولوجيا تصنيع أدوية لعلاج أمراض مثل القدم السكري وأمراض الكلى، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الابتكار الطبي ودعم التصنيع المحلي للأدوية الحيوية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتابع أن اللقاء تطرق إلى مشروعات التعاون الجارية بين كوبا والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”، والتي تشمل نقل تكنولوجيا تصنيع لقاحات حيوية مثل لقاح الالتهاب السحائي واللقاح الخماسي، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا الحيوية.

من جانبه، أعرب السفير ألكسندر بييسير عن اعتزاز كوبا بالعلاقات المتميزة مع مصر، مؤكدًا حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون الثنائي، خاصة في قطاعات الصحة، البحث العلمي، والصناعات الدوائية. كما أشاد بالجهود المصرية في تطوير القطاع الصحي وتعزيز التعاون الدولي.

حضر اللقاء الدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، والدكتورة ألفت غراب، رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية (أكديما)، والدكتور أحمد ليلة، رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية، والدكتورة سوزان زناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

وزارة الصحة فاكسيرا كوبا صناعة الدواء المصل واللقاح

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