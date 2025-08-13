وزير الصحة: نشكر النائب العام سرعة الاستجابة في واقعة الاعتداء على الأطقم الطبية

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خالص الشكر والتقدير إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، وأعضاء النيابة العامة، لسرعة استجابتهم وتحركهم الحاسم في التعامل مع واقعة الاعتداء على الأطقم الطبية بمستشفى دكرنس العام في محافظة الدقهلية.

ضبط المتهمين وإحضارهم

وأشاد الوزير بالإجراءات السريعة التي اتخذتها النيابة العامة، والتي شملت ضبط المتهمين وإحضارهم وحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مؤكدًا موقف الوزارة الثابت في عدم التهاون في حماية حقوق الأطقم الطبية وضمان توفير بيئة عمل آمنة لهم.

كما شدد الدكتور عبدالغفار على المتابعة المستمرة للحالة الصحية لأعضاء الفريق الطبي الذين تعرضوا للاعتداء، موجهًا بتوفير كافة أشكال الرعاية الطبية اللازمة لهم.