قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لكل الشرائح .. تفاصيل زيادات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري
مريضة تتساءل: هل يحق لي أخذ المال من وراء أهلي للعلاج؟.. الأزهر يجيب
والد زيزو يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جماهير الزمالك
ننفرد بنشر قرار النيابة العامة في قضية البلوجر حسناء شعبان
واقعة تهز القلوب.. تفاصيل حادث كورنيش الشاطبي المروع
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40
جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة
قرار جمهورى بمد خدمة أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام
إحالة التيك توكر "أم سجدة" للمحاكمة
بعد التصديق الرئاسي.. عقوبات رادعة لحماية المياه الجوفية من الاستنزاف
ترامب يكشف عن خطة تبادل للأراضي لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
البنك الأهلي يقرر رفع حدود الايداع ببطاقات الخصم المباشر .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننفرد بنشر قرار النيابة العامة في قضية البلوجر حسناء شعبان

البلوجر حسناء شعبان
البلوجر حسناء شعبان
زينب الزغبي

حصلت “ صدى البلد ” على قرار النيابة العامة بدمياط، الخاص يقضيه القبض على البلوجر الشهيرة حسناء شعبان.

 وجاء قرار النيابة كالتالي:

أولاً: إجراء الفحص الطبّي الشرعي على المتهمة حسنة فكري حامد شعبان، وذلك لبيان ما بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها، على أن يحرَّر تقرير فني منفصل ومفصَّل يُورد إلينا في حينه.

ثانياً: يُكلَّف مأمور قسم شرطة رأس البر بعدم تنفيذ البند أولاً من قرارنا إلا عقب تنفيذ البند ثانياً من قرارنا، مع إرسال المتهمة إلى مصلحة الطب الشرعي بدمياط رفقة الحراسة اللازمة.

ثالثاً: يُورَد المبلغ المالي المضبوط بحيازة المتهمة وقدره (19500) جنيه إلى خزينة المحكمة على ذمة الفصل في القضية، على أن يُوافى على وجه رسمي بما يفيد التوريد.

رابعاً: يُودَع حرز الهاتفين المحمولين المضبوطين بحيازة المتهمة بمخزن أحراز نيابة مركز دمياط ورأس البر الجزئية عقب قيده برقم أشياء على ذمة الفصل في القضية.

خامساً: يُكلَّف أحد السادة الضباط بإعادة تحريز “دائرة الضوء” المضبوطة بحيازة المتهمة وإعطائها رقم أشياء وإيداعها بمخزن أحراز نيابة مركز دمياط ورأس البر الجزئية عقب قيدها برقم أشياء على ذمة الفصل في القضية.

سادساً: يُودَع حرز المشغولات المشتبه في كونها ذهبية من عدمه بقسم الأشياء الثمينة بمكتب النائب العام، على أن يُوافى على وجه رسمي بما يفيد الإيداع.

سابعاً: الاستعلام من شركة الاتصالات “فودافون” عن بيانات مستخدم الهاتفين المحمولين .

ثامناً: طلب تحريات وحدة البحث الجنائي بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها وصولاً لسبب إصابة المتهمة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها.

تاسعاً: الاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية بدمياط عما إذا كانت المتهمة سبق لها الزواج من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان تلك الزيجات، وبيان حالتها الاجتماعية الحالية، وعما إذا كان لديها أطفال من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان أسمائهم وأعمارهم وأرقامهم القومية.

عاشراً: يُستعجل تنفيذ قرارات النيابة العامة المبيّنة عاليه على وجه السرعة والدقة لاعتبارات الأهمية والعجلة.

كما أمرت النيابة العامة بدمياط باخلاء سبيل المدعوة حسناء شعبان بضمان مالى قدره ٥ آلاف جنيه.

دمياط محافظ دمياط البلوجر رأس البر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

طريقة الحصول على معاش المطلقات

500 جنيه شهريا معاش للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف ينعي المستشار القانوني للمحافظة

جثة

مصرع شخص بطلق نارى فى الطريق الزراعى بالقليوبية

توزيع الأسمدة بجنوب سيناء

توزيع 300 طن من الأسمدة المدعومة بجنوب سيناء لزيادة الرقعة الزراعية

بالصور

أسرع 5 طرق للتخلص من بقايا الحرق على سطح المكواة بدون مجهود

بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة
بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة
بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة

احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل

احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل
احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل
احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل

طريقة عمل سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف

سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف
سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف
سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف

زى المطاعم.. مكرونة ألفريدو ولازانيا فى أكلة واحدة والطعم خيالي| جربيها

طريقة عمل مكرونة ألفريدو
طريقة عمل مكرونة ألفريدو
طريقة عمل مكرونة ألفريدو

فيديو

صفحة المتهم

عايز يزود مشاهدات .. الداخلية تكشف حقيقة بيع شخص كليته لبلوجر

المتهمين

القبض على شخصين قادا دراجة نارية برعونة بالإسكندرية

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

المزيد