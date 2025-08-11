ننفرد بنشر قرار النيابة العامة في قضية البلوجر حسناء شعبان

حصلت “ صدى البلد ” على قرار النيابة العامة بدمياط، الخاص يقضيه القبض على البلوجر الشهيرة حسناء شعبان.

وجاء قرار النيابة كالتالي:

أولاً: إجراء الفحص الطبّي الشرعي على المتهمة حسنة فكري حامد شعبان، وذلك لبيان ما بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها، على أن يحرَّر تقرير فني منفصل ومفصَّل يُورد إلينا في حينه.

ثانياً: يُكلَّف مأمور قسم شرطة رأس البر بعدم تنفيذ البند أولاً من قرارنا إلا عقب تنفيذ البند ثانياً من قرارنا، مع إرسال المتهمة إلى مصلحة الطب الشرعي بدمياط رفقة الحراسة اللازمة.

ثالثاً: يُورَد المبلغ المالي المضبوط بحيازة المتهمة وقدره (19500) جنيه إلى خزينة المحكمة على ذمة الفصل في القضية، على أن يُوافى على وجه رسمي بما يفيد التوريد.

رابعاً: يُودَع حرز الهاتفين المحمولين المضبوطين بحيازة المتهمة بمخزن أحراز نيابة مركز دمياط ورأس البر الجزئية عقب قيده برقم أشياء على ذمة الفصل في القضية.

خامساً: يُكلَّف أحد السادة الضباط بإعادة تحريز “دائرة الضوء” المضبوطة بحيازة المتهمة وإعطائها رقم أشياء وإيداعها بمخزن أحراز نيابة مركز دمياط ورأس البر الجزئية عقب قيدها برقم أشياء على ذمة الفصل في القضية.

سادساً: يُودَع حرز المشغولات المشتبه في كونها ذهبية من عدمه بقسم الأشياء الثمينة بمكتب النائب العام، على أن يُوافى على وجه رسمي بما يفيد الإيداع.

سابعاً: الاستعلام من شركة الاتصالات “فودافون” عن بيانات مستخدم الهاتفين المحمولين .

ثامناً: طلب تحريات وحدة البحث الجنائي بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها وصولاً لسبب إصابة المتهمة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها.

تاسعاً: الاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية بدمياط عما إذا كانت المتهمة سبق لها الزواج من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان تلك الزيجات، وبيان حالتها الاجتماعية الحالية، وعما إذا كان لديها أطفال من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان أسمائهم وأعمارهم وأرقامهم القومية.

عاشراً: يُستعجل تنفيذ قرارات النيابة العامة المبيّنة عاليه على وجه السرعة والدقة لاعتبارات الأهمية والعجلة.

كما أمرت النيابة العامة بدمياط باخلاء سبيل المدعوة حسناء شعبان بضمان مالى قدره ٥ آلاف جنيه.