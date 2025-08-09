لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

ألقت الأجهزة الامنيه بدمياط بإشراف اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط، منذ قليل ، القبض على البلوجر حسناء فكري شعبان والشهيره بحسناء شعبان مقيمه بدار مصر بدمياط الجديدة.

كانت قد وردت عدة بلاغات ضد البلوجر الشهيرة بدمياط الجديدة وذلك لنشرها فيديوهات خادشه للحياء العام واثارة الرغبات لدي المشاهدين بهدف تحقيق مشاهدات وزيادة ارباح

تم إلقاء القبض عليها أثناء قيامها بتصوير اعلان بشارع النيل برأس البر.

ومن جانبه صرح المحامى حمدى وهدان ، مقدم البلاغ، أن هناك عدة تهم تواجه المذكورة وهى ، نشر محتوي خادش للحياء، مخالفة النظام العام والاداب والقيم المجتمعيه، بث مقاطع فيديو بهدف تحقيق ارباح.

وتنتظر عقوبه الحبس ل٣ سنوات والغرامه أيضا

واضاف وهدان ، أنه تبين ان البلوجر الشهيرة، تعمدت انها تنقل من سكنها من دار مصر مرتين بسبب شكاوي الجيران من تصرفاتها وفيديوهاتها التى تقوم بتصويرها

.