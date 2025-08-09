قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نجاح جراحة معقدة لترميم الوجه والأنف بمستشفى دمياط العام

زينب الزغبي

نجح فريق جراحة الأنف والأذن بمستشفى دمياط العام في إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض تعرض لإصابة تهتكية شديدة في الأنف والشفة العليا نتيجة إصابة بمنشار كهربائي.

شملت الإصابة تهتكًا بالأنف والحاجز الأنفي والغضاريف والشفة العليا، مع كسر بعظام الأنف.

وقد استغرقت العملية الجراحية نحو 4 ساعات ونصف تحت التخدير الكلي، حيث تم رد كسر الأنف إصلاح الحاجز الأنفي وترقيعه ترميم الغضاريف وخياطة الجروح التهتكية تركيب دعامات وحشوات داخلية وخارجية.

وقد أجريت العملية بنجاح على يد الدكتور هادي عبد الخالق، رئيس قسم الأنف والأذن، والدكتور محمد النجيري، أخصائي الأنف والأذن، وبمشاركة متميزة من فريق التخدير والتمريض والصيدلة الإكلينيكية.

وقد توجه محافظ دمياط بخالص الشكر والتقدير إلى مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد عبد الخالق، ومستشفى دمياط العام وجميع أفراد الطاقم الطبي والتمريضي به، على جهودهم المتميزة في التعامل مع المرضى والحفاظ على حياتهم وصحتهم.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتحت إشراف الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور محمد اللبان، مدير مستشفى دمياط العام.

دمياط صحه مستشفى العام مديرية الصحة

داليا البحيري
محمد رمضان مع عائلة ترامب
ريفيان
نيسان ألتيما
