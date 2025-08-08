التربية الجنـ.سية للأطفال ذوي الإعاقة من منظور ديني ندوة بدمياط

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة دمياط، ندوة توعوية بعنوان "التربية الجنسية للأطفال والأطفال من ذوي الإعاقة من منظور ديني واجتماعي وسلوكي".

جاءت هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات "احمي طفلك... طفلك أمانة"، بهدف رفع الوعي بأهمية التربية الجنسية الصحيحة ، جاءت بالتعاون مع مديرية الاوقاف برئاسة الشيخ هانى السباعى.

عُقدت الندوة بمكتبة مصر العامة بدمياط بحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين، من بينهم مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط ومدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والدكتورة عزة فوزي، استشاري التربية الخاصة وعضو فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتورة حنان السيد، الواعظة بمديرية الأوقاف، والدكتورة رحاب الحسيني، أستاذة الصحة النفسية، بالإضافة إلى أعضاء وحدة تكافؤ الفرص.

تناولت الندوة محاور متعددة حول كيفية تعريف الأطفال بالتربية الجنسية بشكل يتناسب مع مراحلهم العمرية، مؤكدة على الدور المحوري للأبوين في تقديم المعلومات بطريقة بسيطة وسليمة. كما شددت الندوة على ضرورة تعليم الأطفال أن أجسادهم خاصة، وأن بناء حدود واضحة مع الأقارب والأصدقاء هو أمر أساسي لحمايتهم من أي اعتداء.

من الناحية الدينية، تم استعراض آداب التربية الجنسية في الإسلام، وكيفية غرس السلوكيات الصحيحة لدى الأطفال منذ الصغر، مثل الاستئذان، احترام الوالدين، آداب دخول الخلاء، وغض البصر. كما تم التركيز على كيفية التعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقة وتوفير وسائل تواصل مناسبة لهم.

في ختام الندوة، أجاب المحاضرون على أسئلة الحضور، ووعدوا بلقاء قريب لاستكمال النقاش. استهدفت الندوة الأمهات العاملات بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات بدمياط كمرحلة أولي واستكمل اللقاءات لتوعية عدد أكبر بنطاق المحافظة ، وبلغ عدد الحاضرات اليوم 69 سيدة.