حلم سنين لأهالي البحر الأحمر يتحقق.. مركز قلب متكامل يغير خريطة العلاج بالمحافظة

لم يكن افتتاح مركز القسطرة وجراحات القلب بمدينة الغردقة حدثًا عابرًا في سجل الخدمات الصحية، بل محطة فاصلة أنهت سنوات من المعاناة الصامتة لمرضى القلب بمحافظة البحر الأحمر، وفتحت صفحة جديدة في مفهوم العدالة الصحية بالمناطق البعيدة عن العاصمة.

هذا الإنجاز، الذي تزامن مع نجاح أول عملية علاجية داخل المركز، جاء نتاج مسار طويل من التخطيط والمتابعة، قاده اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واضعًا ملف الصحة في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

معاناة قديمة.. وحل طال انتظاره

لسنوات طويلة، كان مريض القلب في البحر الأحمر يواجه خيارًا قاسيًا: السفر مئات الكيلومترات إلى القاهرة أو محافظات الصعيد، أو انتظار المجهول.

رحلات علاجية مرهقة، لا تحتملها الحالات الحرجة، وتستنزف قدرات الأسر ماديًا ونفسيًا.

هذا الواقع شكّل دافعًا رئيسيًا لتحرك المحافظة نحو إنشاء مركز متخصص، يضع حدًا لفجوة جغرافية طالما انعكست على فرص النجاة وجودة العلاج.

مشروع ضخم برؤية مختلفة

بميزانية بلغت نحو 400 مليون جنيه، خرج مركز القسطرة وجراحات القلب إلى النور كأحد أكبر الاستثمارات الصحية التي شهدتها المحافظة.

لكن الأهمية لم تكن في حجم التكلفة وحده، بل في الفلسفة التي حَكمت التنفيذ: بناء منشأة قادرة على العمل بكفاءة واستدامة، لا مجرد مبنى يضاف إلى الخريطة.

المركز صُمم ليكون وحدة طبية مكتملة الأركان، تضم قسطرة تشخيصية وعلاجية، غرف جراحات قلب مجهزة، بنك دم مستقل، ومعمل تحاليل يعمل على مدار الساعة لخدمة غرف العمليات.

هذه المنظومة المتكاملة تعني أن الزمن – وهو العامل الأخطر في أمراض القلب – لم يعد عائقًا أمام التدخل السريع.

بنية تحتية تحاكي المعايير العالمية

المبنى نفسه يعكس هذا التوجه؛ أربعة أدوار موزعة بعناية بين رعاية مركزة، غرف عمليات، أقسام إقامة داخلية، وغرف إفاقة مجهزة بأحدث التقنيات.

كما تم دعم المركز بأنظمة متطورة لمكافحة الحريق، ومصادر كهرباء مستقلة من مولدات ومحولات، لضمان استمرارية التشغيل دون أي مخاطر، وهي تفاصيل قد تبدو تقنية، لكنها حاسمة في منشآت تتعامل مع حياة البشر بالدقيقة والثانية.

أول عملية.. اختبار الجاهزية

نجاح أول عملية قسطرة علاجية لم يكن مجرد إنجاز طبي، بل اختبار عملي اجتازه المركز ليؤكد أنه لم يُفتتح على الورق فقط.

مصادر طبية اعتبرت هذه الخطوة رسالة طمأنة قوية لأهالي البحر الأحمر، ودليلًا على أن الإعداد شمل الكوادر والتجهيزات والبروتوكولات التشغيلية، وليس المظهر الخارجي فحسب.

أبعاد تتجاوز العلاج

الأهمية الاستراتيجية للمركز تتضاعف إذا ما وُضعت طبيعة المحافظة في الاعتبار؛ البحر الأحمر لا يخدم سكانه فقط، بل آلاف العاملين والسائحين والزائرين سنويًا.

من هنا، تعاملت القيادة التنفيذية مع المشروع باعتباره جزءًا من منظومة الأمن الصحي والمجتمعي، لا خدمة محلية محدودة.

ومن المنتظر أن يسهم المركز في تقليص تحويلات المرضى خارج المحافظة، وتسريع التدخل في حالات الجلطات، ورفع كفاءة المنظومة الصحية، وتخفيف الأعباء عن الأسر، وخلق فرص تدريب وعمل للكوادر الطبية الشابة داخل البحر الأحمر.

من مطلب شعبي إلى واقع ملموس

ما تحقق اليوم هو استجابة عملية لمطلب ظل يتردد على مدار سنوات.

مركز القلب بالغردقة لم يعد حلمًا مؤجلًا، بل واقعًا يعمل ويُجري عمليات، في مؤشر على مرحلة جديدة تعتمد التخطيط طويل المدى، والمتابعة الدقيقة، والتشغيل المؤسسي.

ومع دخول المركز الخدمة ونجاح أولى عملياته، تخطو محافظة البحر الأحمر خطوة واسعة نحو مستقبل صحي أكثر عدالة، وتقدم نموذجًا لكيف يمكن للإرادة التنفيذية الواعية أن تُحوّل احتياجات الناس إلى مشروعات حقيقية، تنعكس مباشرة على حياتهم وفرص بقائهم.