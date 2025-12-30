قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص
مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان
سرقة وضرب وتحرش.. هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم تريند؟
بدء محاكمة رمضان صبحي فى قضية التزوير وسط إجراءات أمنية مشددة
فصول ومدارس جديدة .. إنجازات ملموسة في مجال إنشاء وتطوير المباني المدرسية
محافظات

حلم سنين لأهالي البحر الأحمر يتحقق.. مركز قلب متكامل يغير خريطة العلاج بالمحافظة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

لم يكن افتتاح مركز القسطرة وجراحات القلب بمدينة الغردقة حدثًا عابرًا في سجل الخدمات الصحية، بل محطة فاصلة أنهت سنوات من المعاناة الصامتة لمرضى القلب بمحافظة البحر الأحمر، وفتحت صفحة جديدة في مفهوم العدالة الصحية بالمناطق البعيدة عن العاصمة. 

هذا الإنجاز، الذي تزامن مع نجاح أول عملية علاجية داخل المركز، جاء نتاج مسار طويل من التخطيط والمتابعة، قاده اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واضعًا ملف الصحة في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

معاناة قديمة.. وحل طال انتظاره

لسنوات طويلة، كان مريض القلب في البحر الأحمر يواجه خيارًا قاسيًا: السفر مئات الكيلومترات إلى القاهرة أو محافظات الصعيد، أو انتظار المجهول.

رحلات علاجية مرهقة، لا تحتملها الحالات الحرجة، وتستنزف قدرات الأسر ماديًا ونفسيًا. 

هذا الواقع شكّل دافعًا رئيسيًا لتحرك المحافظة نحو إنشاء مركز متخصص، يضع حدًا لفجوة جغرافية طالما انعكست على فرص النجاة وجودة العلاج.

مشروع ضخم برؤية مختلفة

بميزانية بلغت نحو 400 مليون جنيه، خرج مركز القسطرة وجراحات القلب إلى النور كأحد أكبر الاستثمارات الصحية التي شهدتها المحافظة. 

لكن الأهمية لم تكن في حجم التكلفة وحده، بل في الفلسفة التي حَكمت التنفيذ: بناء منشأة قادرة على العمل بكفاءة واستدامة، لا مجرد مبنى يضاف إلى الخريطة.

المركز صُمم ليكون وحدة طبية مكتملة الأركان، تضم قسطرة تشخيصية وعلاجية، غرف جراحات قلب مجهزة، بنك دم مستقل، ومعمل تحاليل يعمل على مدار الساعة لخدمة غرف العمليات. 

هذه المنظومة المتكاملة تعني أن الزمن – وهو العامل الأخطر في أمراض القلب – لم يعد عائقًا أمام التدخل السريع.

بنية تحتية تحاكي المعايير العالمية

المبنى نفسه يعكس هذا التوجه؛ أربعة أدوار موزعة بعناية بين رعاية مركزة، غرف عمليات، أقسام إقامة داخلية، وغرف إفاقة مجهزة بأحدث التقنيات. 

كما تم دعم المركز بأنظمة متطورة لمكافحة الحريق، ومصادر كهرباء مستقلة من مولدات ومحولات، لضمان استمرارية التشغيل دون أي مخاطر، وهي تفاصيل قد تبدو تقنية، لكنها حاسمة في منشآت تتعامل مع حياة البشر بالدقيقة والثانية.

أول عملية.. اختبار الجاهزية

نجاح أول عملية قسطرة علاجية لم يكن مجرد إنجاز طبي، بل اختبار عملي اجتازه المركز ليؤكد أنه لم يُفتتح على الورق فقط.

مصادر طبية اعتبرت هذه الخطوة رسالة طمأنة قوية لأهالي البحر الأحمر، ودليلًا على أن الإعداد شمل الكوادر والتجهيزات والبروتوكولات التشغيلية، وليس المظهر الخارجي فحسب.

أبعاد تتجاوز العلاج

الأهمية الاستراتيجية للمركز تتضاعف إذا ما وُضعت طبيعة المحافظة في الاعتبار؛ البحر الأحمر لا يخدم سكانه فقط، بل آلاف العاملين والسائحين والزائرين سنويًا. 

من هنا، تعاملت القيادة التنفيذية مع المشروع باعتباره جزءًا من منظومة الأمن الصحي والمجتمعي، لا خدمة محلية محدودة.

ومن المنتظر أن يسهم المركز في تقليص تحويلات المرضى خارج المحافظة، وتسريع التدخل في حالات الجلطات، ورفع كفاءة المنظومة الصحية، وتخفيف الأعباء عن الأسر، وخلق فرص تدريب وعمل للكوادر الطبية الشابة داخل البحر الأحمر.

من مطلب شعبي إلى واقع ملموس

ما تحقق اليوم هو استجابة عملية لمطلب ظل يتردد على مدار سنوات. 

مركز القلب بالغردقة لم يعد حلمًا مؤجلًا، بل واقعًا يعمل ويُجري عمليات، في مؤشر على مرحلة جديدة تعتمد التخطيط طويل المدى، والمتابعة الدقيقة، والتشغيل المؤسسي.

ومع دخول المركز الخدمة ونجاح أولى عملياته، تخطو محافظة البحر الأحمر خطوة واسعة نحو مستقبل صحي أكثر عدالة، وتقدم نموذجًا لكيف يمكن للإرادة التنفيذية الواعية أن تُحوّل احتياجات الناس إلى مشروعات حقيقية، تنعكس مباشرة على حياتهم وفرص بقائهم.

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

جون ادوارد

وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

تفتيش ميداني

التنمية المحلية: 132 صاحب محل قدموا طلبات لتقنين وضعهم على منظومة المحال العامة| صور

وزيرة التنمية المحلية

حصاد التنمية المحلية عام 2025.. جملة الاعتمادات المالية لديوان عام الوزارة (3.2073) مليار جنيه

الدكتور سامي فوزي

في احتفال موظفي الأبروشية .. رئيس الكنيسة الأسقفية: نحن جميعًا خدام لا عاملين

بالصور

لبناء العضلات وإنقاص الوزن.. اعرف الوقت المثالى لتناول البيض

لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟

5 خطوات لعمل قهوة الصباح المثالية في دقائق

قهوة الصباح
قهوة الصباح
قهوة الصباح

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

إعصار صيني يضرب العالم.. ارتفاع صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 29%

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

