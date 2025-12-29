مستشفى الغردقة العام يسجل إنجازًا طبيًا بإجراء أول عمليتين قسطرة قلبية

سجل مستشفى الغردقة العام إنجازًا طبيًا جديدًا يضاف إلى منظومة الرعاية الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عقب نجاح إجراء أول عمليتين للقسطرة القلبية داخل مبنى القسطرة الحديث بالمستشفى، والمجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية العالمية.

وأشاد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بنجاح أولى العمليات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة، ويمثل خطوة مهمة نحو تقديم خدمات طبية متخصصة تليق بأبناء البحر الأحمر، دون الحاجة إلى الانتقال لمحافظات أخرى لتلقي العلاج.

وأوضح المحافظ أن افتتاح وتشغيل خدمة القسطرة القلبية يأتي ثمرة لجهود متراكمة استمرت لسنوات، شاركت فيها قيادات صحية وطبية سابقة وحالية، أسهمت في تطوير البنية التحتية الطبية ودعم الكوادر البشرية، حتى خرج هذا المشروع الحيوي إلى النور.

وجرت العمليتان تحت الإشراف الطبي المباشر لفريق متخصص برئاسة الأستاذ الدكتور حسام إسماعيل، رئيس قسم القلب والقسطرة بالمستشفى، وبمشاركة الدكتور محمد عبد السيد، مدرس أمراض القلب بجامعة قنا، حيث تم تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الطبية، وخرجت الحالتان بحالة صحية مستقرة.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن تشغيل وحدة القسطرة القلبية يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في التعامل السريع مع الحالات القلبية الطارئة، مشيرًا إلى أن الوحدة جاءت بعد جهود مكثفة في تجهيز المكان وتدريب الفرق الطبية والتمريضية.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه الخدمة الجديدة تسهم في تخفيف العبء عن المرضى وأسرهم، وتوفر الوقت والتكلفة، فضلًا عن تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية داخل المحافظة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجهات الدولة لتطوير القطاع الصحي وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية المتخصصة بمختلف المحافظات، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة ومتقدمة لكافة المواطنين.