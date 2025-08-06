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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتعزيز المشاركة المجتمعية.. وفد من زراعة عين شمس يزور هيئة ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

استقبلت هيئة ميناء دمياط وفدًا من طلاب قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة عين شمس، يرافقهم عدد من أعضاء هيئة التدريس ، وذلك في زيارة ميدانية تأتي في إطار  تعزيز المشاركة المجتمعية وبناء جسور التعاون مع المؤسسات الأكاديمية ، بما يسهم في رفع وعي الطلاب.

بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي تضمن نبذة تاريخية عن ميناء دمياط ومراحل إنشائه وتطوره ، مع استعراض لأهم المحطات والمرافق المينائية وأهم المزايا التنافسية التى يتمتع بها الميناء ،  كما تناول الفيلم المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها داخل الميناء والتي تهدف إلى زيادة قدرته التنافسية .

وعقب العرض، قام الوفد بجولة ميدانية شملت عددًا من المحطات  بالميناء، حيث تعرف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على آليات العمل داخل الميناء خاصة ما يتعلق بالمنتجات الزراعية.

وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بهذه الزيارة التي وفرت لهم فرصة ثمينة للاطلاع الميداني على أحد أهم الموانئ المصرية، وأشادوا بمستوى التنظيم والتطوير المستمر الذي يشهده  ميناء دمياط في مختلف القطاعات.

وتُعد هذه الزيارة نموذجًا عمليًا ناجحًا لتكامل التعليم النظري مع التطبيق العملي، حيث تتيح للطلاب التعرف على بيئة العمل الحقيقية في الموانئ، وفهم طبيعة التحديات والفرص في مجالات الاقتصاد الزراعي والتجارة الدولية، ما يعزز من قدراتهم التخصصية ويرسّخ مفاهيم التعلم التطبيقي ضمن المنظومة التعليمية الجامعية.

دمياط ميناء السفن الحاويات

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