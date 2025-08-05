بميناء دمياط.. شحن ونقل شحنة من سماد اليوريا عبر نهر النيل



نجحت هيئة ميناء دمياط في تنفيذ أول عملية من نوعها داخل الميناء لشحن ونقل 750 طنًا من سماد اليوريا المعبأ، من إنتاج شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وذلك عبر نهر النيل باستخدام الوحدة النهرية "النيل 5" التابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهري، متجهة إلى الأعقاب بأسوان، ثم إلى منطقة توشكى لدعم مشروعات التنمية الزراعية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار خطة وزارة النقل برئاسة السيد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لاستمرار تفعيل وسائط النقل المتعددة بميناء دمياط ، وتعزيز الاعتماد على نهر النيل كوسيلة آمنة وفعالة ومنخفضة التكلفة لنقل البضائع ، لا سيما البضائع ذات الصلة بالمشروعات القومية الكبرى مثل مشروع توشكى .

وقد تمت العملية تحت متابعة مستمرة من اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، والذي وجّه الإدارات المختصة داخل الهيئة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وضمان سرعة وكفاءة عمليات الشحن على متن الوحدة النهرية، وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة.

ويؤكد هذا الحدث على الإمكانيات المتقدمة التي يتمتع بها ميناء دمياط في مجال النقل متعدد الوسائط ، حيث يُعد من أبرز الموانئ في مصر الذى يمتلك بنية تحتية متكاملة تربط بين النقل البحري والبري والنهري ، مما يعزز من موقعه كمحور استراتيجي في منظومة النقل والتجارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشحنة تم إنتاجها بواسطة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) برئاسة المهندس أحمد محمود السيد وتم نقلها بواسطة الوحدة النهرية التابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهري برئاسة اللواء السيد المتبولي قاعود إلى جانب إحدى كبريات شركات الشحن والتفريغ داخل الميناء .

ويمثل هذا التعاون بين تلك الجهات نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الصناعة والخدمات اللوجستية ، ودعمًا واضحًا لتوجه الدولة نحو تطوير منظومة النقل الداخلي وتخفيف الضغط على الطرق البرية، في إطار خطة وطنية شاملة للتنمية المستدامة.