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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مخزن ومنخل دقيق بدون ترخيص في دمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
زينب الزغبي

شنت مديريه التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة  مجدى عبدالكريم عامر ، حملة تفتيشيه ضد مافيا سرقة الدقيق البلدى المدعم ونخله بأحد المناخل وإعادة تعبئته بشكائر دقيق فاخر حر استخراج ٧٢ ٪ تحمل علامات تجاريه شهيرة دون علم أصحابها.


ووردت معلومات سرية لوكيل وزارة التموين بدمياط  بوجود أحد الأشخاص بإحدى العزب التابعه لقرى محافظه دمياط يقوم بتجميع الدقيق البلدى المدعم المحظور تداوله والذى يستخدم لإنتاج الرغيف البلدى المدعم للمواطنين  وأن هذا الشخص لديه مخزن اسفل منزله وبه منخل ألى ويقوم بنخل الدقيق البلدى المدعم واعادة تعبئته بشكاير دقيق فاخر استخراج 72% مكتوب عليها أسماء علامات تجارية شهيرة بغرض الاستيلاء على الدعم المقدم للمواطنين وبيعه على أنه دقيق سياحى فاخر بأسعار مرتفعه.


وعلى الفور قام  مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بحمله سريه على المكان المحدد  ورافقه، محمد طلعت مدير الحوكمه بالمديرية ومحمد المهدى المفتش بالمديريه ورجال الضبط القضائي وتم ضبط أحد المخازن أسفل منزل بدون ترخيص وضبط ٣٣ شيكارة دقيق بلدى مدعم محظور تداوله خارج المخابز البلديه وأيضا تم ضبط منخل لنخل الدقيق بدون ترخيص اثناء قيامه فعليا بعملية نخل الدقيق وتعبئته بشكاير تحمل علامات تجاريه شهيرة لإنتاج الدقيق السياحى الفاخر  بعد نخل الدقيق البلدى المدعم يقوم بوضعه بهذه الشكاير الخاصه بالدقيق الفاخر لإعادة بيعه على أنه دقيق فاخر وليس دقيق بلدى حيث يقوم بالاستيلاء على الدقيق البلدى المدعم ويتربح من بيعه فى السوق السوداء بعد اعادة نخله وتعبئته بشكاير دقيق فاخر لعلامات تجاريه شهيرة عن طريق الغش والتدليس وسرقة الدعم.


وتم التحفظ على كميات الدقيق المضبوطة وهى عبارة عن شكاير دقيق بلدى مدعم قبله فتحها ونخلها وأيضا التحفظ على شكاير الدقيق التى تم نخلها وتعبئتها فى شكاير الدقيق الفاخر وتم التحفظ على المعدات الموجوده بالمكان والمنخل والنخاله الموجوده نتيجه عمليه النخل
وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابه العامه للتصرف
وناشد وكيل وزارة التموين بدمياط جموع المواطنين الشرفاء بالمشاركه والتعاون والإبلاغ فورا عن عى حالات غش وتديليس أو سرقه الدعم المقدم لهم

دمياط محافظ دمياط تموين دقيق

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