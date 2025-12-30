الأنبا باسيليوس يستقبل الراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس

استقبل نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، وذلك بمقر المطرانية.

التهنئة بعيد الميلاد

واطمئن الأب المطران، على كافة أحوال الأخوات الراهبات، مقدمًا لهن كلمات الشكر والتشجيع، من أجل مجهوداتهن المبذولة بالإيبارشية، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.

كما التقى نيافته مجلس إدارة مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، وذلك بمقر المطرانية.

حضر اللقاء الأب شنودة شفيق، مسؤول مكتب المكتب، والأب يوحنا صموئيل، والأب يوسف غالي، عضوا المكتب، حيث تمت مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، من الخطة الموضوعة لعام 2025 - 2026، بالإضافة إلى عرض رؤية المكتب لعام 2026 - 2027.

وفي ختام اللقاء، قدم الأب المطران عددًا من التوصيات الرعوية، لتنظيم أمور الخدمة خلال الفترة المقبلة، متنميًا للجميع رسالة مثمرة، وأعيادًا مجيدة، وعامًا مباركًا.