فيديوهات تسيء للقيم المجتمعية.. تفاصيل القبض على البلوجر حسناء شعبان

كانت حديث الشارع الدمياطى على مدار الشهور الماضيه وقيامها بتصوير العديد من الفيديوهات تحت مسمى “ الروتين اليومى” آثار حفيظه العديد من المواطنين، انها البلوجر حسناء شعبان .

وتحرر ضدها العديد من البلاغات واتهامها بتصوير

فيديوهات تسيءللقيم المجتمعيه وعلى الفور تحركت الأجهزة الامنيه، امس، لالقاء القبض عليها.

حيث قامت الاجهزة الامنية بدمياط بإشراف اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط،بإرسال قوة امنيه برئاسة الرائد اسلام عيد رئيس مباحث رأس البر ، بالقاء ، القبض على البلوجر حسناء فكري شعبان والشهيره بحسناء شعبان مقيمه بدار مصر بدمياط الجديدة ، بمنطقة شارع النيل برأس البر .

كانت قد وردت عدة بلاغات ضد البلوجر الشهيرة بدمياط الجديدة

واخرهم بلاغ يحمل رقم ٢٣ جنح إقتصادية قسم شرطة رأس البر لسنة ٢٠٢٥م وذلك لنشرها فيديوهات خادشه للحياء العام واثارة الرغبات لدي المشاهدين بهدف تحقيق مشاهدات وزيادة ارباح

تم إلقاء القبض عليها أثناء قيامها بتصوير اعلان بشارع النيل برأس البر.

ومن جانبه صرح المحامى حمدى وهدان ، مقدم البلاغ، أن هناك عدة تهم تواجه المذكورة وهى ، نشر محتوي خادش للحياء، مخالفة النظام العام والاداب والقيم المجتمعيه، بث مقاطع فيديو بهدف تحقيق ارباح.

وتنتظر عقوبه الحبس ل٣ سنوات والغرامه أيضا

واضاف وهدان ، أنه تبين ان البلوجر الشهيرة، تعمدت انها تنقل من سكنها من دار مصر مرتين بسبب شكاوي الجيران من تصرفاتها وفيديوهاتها التى تقوم بتصويرها .