ضوابط وأخلاقيات التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.. مفتي الجمهورية يوضحها
رابطة الأندية تعلن موعد تطبيق اللائحة على جمهور الزمالك بعد سَبّ زيزو
حبس البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية لاتهامه بنشر محتوى خادش
الحكومة تعلن تفاصيل استثمارات مالية غير مباشرة بـ 4.26 مليار دولار.. تفاصيل
في المشاركة الأولى لـ معلول.. الصفاقسي يخسر في الدوري التونسي
ما حكم الصلاة في مكان مظلم؟.. أمين الإفتاء يحدد الشروط الواجبة
منتخب 2007 يواصل تدريباته استعدادا لخوض تصفيات منطقة شمال إفريقيا
التعادل السلبي يحسم لقاء فاركو وإنبي في الدوري
نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية 2025.. اعرف درجتك الآن بعد الطعون
1500 فرصة عمل في الأمن برواتب تصل لـ9000 جنيه.. التفاصيل الكاملة
5 سيارات SUV زيرو في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
سيارة ملاكي تدهس 3 سيدات على أحد الأرصفة بكورنيش دمياط
فيديوهات تسيء للقيم المجتمعية.. تفاصيل القبض على البلوجر حسناء شعبان

البلوجر حسناء شعبان
البلوجر حسناء شعبان
زينب الزغبي

كانت حديث الشارع الدمياطى على مدار الشهور الماضيه وقيامها بتصوير العديد من الفيديوهات تحت مسمى “ الروتين اليومى” آثار حفيظه العديد من المواطنين، انها البلوجر حسناء شعبان .

وتحرر ضدها العديد من البلاغات واتهامها بتصوير

فيديوهات تسيءللقيم المجتمعيه وعلى الفور تحركت الأجهزة الامنيه، امس، لالقاء القبض  عليها. 

حيث قامت الاجهزة الامنية بدمياط بإشراف اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط،بإرسال قوة امنيه برئاسة الرائد اسلام عيد رئيس مباحث رأس البر  ، بالقاء ، القبض على البلوجر حسناء فكري شعبان والشهيره بحسناء شعبان مقيمه بدار مصر بدمياط الجديدة ، بمنطقة شارع النيل برأس البر .

كانت قد وردت عدة بلاغات ضد البلوجر الشهيرة بدمياط الجديدة  

واخرهم بلاغ يحمل رقم  ٢٣ جنح إقتصادية قسم شرطة رأس البر لسنة ٢٠٢٥م وذلك لنشرها فيديوهات خادشه للحياء العام واثارة الرغبات لدي المشاهدين بهدف تحقيق مشاهدات وزيادة ارباح

 تم إلقاء القبض عليها أثناء قيامها بتصوير اعلان بشارع النيل برأس البر. 

ومن جانبه صرح المحامى  حمدى وهدان ، مقدم البلاغ، أن هناك عدة تهم تواجه المذكورة وهى ، نشر محتوي خادش للحياء، مخالفة النظام العام والاداب والقيم المجتمعيه، بث مقاطع فيديو بهدف تحقيق ارباح.
وتنتظر عقوبه الحبس ل٣ سنوات والغرامه أيضا

واضاف وهدان ، أنه تبين ان البلوجر الشهيرة،  تعمدت انها تنقل من سكنها من دار مصر مرتين بسبب شكاوي الجيران من تصرفاتها وفيديوهاتها التى تقوم بتصويرها  .

دمياط محافظ دمياط مديرية الامن راس البر

