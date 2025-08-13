محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانعة المحتوى البلوجر أم ملك وأحمد لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى.

الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" (مقيمة بالبحيرة) ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.